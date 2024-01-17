Пенсійні виплати в Україні — скільки отримують працюючі пенсіонери

Які виплати отримують працюючі пенсіонери в Україні
Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Як зросли виплати для працюючих пенсіонерів
У 2023 році середня пенсія для людей, які продовжують працювати, зросла на 823,48 гривень або на 17%, досягнувши середнього розміру 5 661,05 гривень. Станом на січень 2024 року в Україні налічується 10,5 мільйона пенсіонерів, із них 2,7 мільйона продовжують працювати.
За попередній рік, розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат виглядає так:
- за віком – 73,27%;
- за інвалідністю – 14,63%;
- за втратою годувальника – 6,26%;
- за вислугу років – 5,24%;
- соціальні пенсії – 0,56%;
- довічне утримання суддів – 0,04%.
Де в Україні отримують найбільші та найменші пенсії
У Пенсійному фонді також оприлюднили рейтинг виплат по Україні. Отже, регіони з найвищими середніми пенсіями включають:
- Київ – 7 249 гривень;
- Рівненська область – 6 790 гривень;
- Донецька область – 6 662 гривень;
- Луганська область – 6 334 гривень;
- Житомирська область – 5 924 гривень.
Регіони з найнижчими пенсіями включають:
- Тернопільська область – 4 070 гривень;
- Чернівецька область – 4 256 гривень;
- Закарпатська область – 4 262 гривень.
Нагадаємо, що у 2024 році працюючим пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перерахують виплати. Експерти розповіли, що для цього потрібно зробити.
Також ми писали про те, що з січня 2024 року українці платитимуть більшу суму Єдиного страхового внеску (ЄСВ), щоб докупити стаж, що дає право на пенсію. Це пов'язано зі зростанням мінімальної заробітної плати, до якої прив'язаний внесок.
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