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Які виплати отримують працюючі пенсіонери в Україні

17 січня 2024 13:32
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсійні виплати в Україні — скільки отримують працюючі пенсіонери
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України

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Як зросли виплати для працюючих пенсіонерів

У 2023 році середня пенсія для людей, які продовжують працювати, зросла на 823,48 гривень або на 17%, досягнувши середнього розміру 5 661,05 гривень. Станом на січень 2024 року в Україні налічується 10,5 мільйона пенсіонерів, із них 2,7 мільйона продовжують працювати.

За попередній рік, розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат виглядає так:

  • за віком – 73,27%;
  • за інвалідністю – 14,63%;
  • за втратою годувальника – 6,26%;
  • за вислугу років – 5,24%;
  • соціальні пенсії – 0,56%;
  • довічне утримання суддів – 0,04%.
ПФУ
Розподіл чисельності пенсіонерів у січні 2024 року. Джерело: ПФУ

Де в Україні отримують найбільші та найменші пенсії

У Пенсійному фонді також оприлюднили рейтинг виплат по Україні. Отже, регіони з найвищими середніми пенсіями включають:

  • Київ – 7 249 гривень;
  • Рівненська область – 6 790 гривень;
  • Донецька область – 6 662 гривень;
  • Луганська область – 6 334 гривень;
  • Житомирська область – 5 924 гривень.

Регіони з найнижчими пенсіями включають:

  • Тернопільська область – 4 070 гривень;
  • Чернівецька область – 4 256 гривень;
  • Закарпатська область – 4 262 гривень.

Нагадаємо, що у 2024 році працюючим пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перерахують виплати. Експерти розповіли, що для цього потрібно зробити.

Також ми писали про те, що з січня 2024 року українці платитимуть більшу суму Єдиного страхового внеску (ЄСВ), щоб докупити стаж, що дає право на пенсію. Це пов'язано зі зростанням мінімальної заробітної плати, до якої прив'язаний внесок.

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пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

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