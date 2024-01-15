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Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам — що важливо знати

15 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії для працюючих українців — чи буде перерахунок у 2024 році
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році працюючим пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перерахують виплати. Експерти розповіли, що для цього потрібно зробити.

Про це йдеться на профільному порталі Napensii.ua.

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Перерахунок пенсій у 2024 році

Як зазначили у Пенсійному фонді, регулює відповідне питання закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, перерахунок пенсій здійснюється:

  • не раніше ніж через два роки після призначення;
  • попереднього перерахунку виплат.

Громадяни можуть подавати заяви у будь-який зручний спосіб:

  • звернувшись особисто у сервісний центр Пенсійного фонду;
  • на сайті Пенсійного фонду за посиланням з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • на державному порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.

Що важливо знати пенсіонерам-ВПО

Цього року деяким пенсіонерам загрожує втрата виплат пенсій у разі добровільного непроходження перевірки.

Згідно з рішенням уряду, до 31 березня 2024 року продовжили терміни фізичної ідентифікації пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, який отримали до 24 лютого 2022-го.

У Міністерстві соціальної політики наголосили на тому, що у зв'язку зі скасуванням карантину в країні з 1 липня минулого року відновили вимогу до проходження пенсіонерами-перселенцями ідентифікації для подальшого отримання виплат.

Такі особи мали пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023-го, однак наприкінці року в уряді повідомили про надання додаткового часу. Проте не потрібно відкладати відповідну процедуру на потім.

Ті переселенці, які не мають можливості звернутися у відділення банку, можуть пройти спрощену ідентифікацію — по відеозв’язку з представником Пенсійного фонду.

Більше про пенсії

Нагадаємо, громадяни, вік яких дозволяє оформити пенсію у 2024 році, можуть це зробити онлайн. Така можливість особливо актуальна для тих, хто виїхав за межі країни.

Також ми писали, що в Україні за рік середня пенсія підвищилась на 762 гривні (на 16,5%). У 2024 році має відбутися ще кілька етапів зростання виплат для пенсіонерів.

виплати
пенсії
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ВПО

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