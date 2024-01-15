Пенсії для працюючих українців — чи буде перерахунок у 2024 році

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам — що важливо знати
У 2024 році працюючим пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перерахують виплати. Експерти розповіли, що для цього потрібно зробити.
Про це йдеться на профільному порталі Napensii.ua.
Перерахунок пенсій у 2024 році
Як зазначили у Пенсійному фонді, регулює відповідне питання закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з ним, перерахунок пенсій здійснюється:
- не раніше ніж через два роки після призначення;
- попереднього перерахунку виплат.
Громадяни можуть подавати заяви у будь-який зручний спосіб:
- звернувшись особисто у сервісний центр Пенсійного фонду;
- на сайті Пенсійного фонду за посиланням з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- на державному порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.
Що важливо знати пенсіонерам-ВПО
Цього року деяким пенсіонерам загрожує втрата виплат пенсій у разі добровільного непроходження перевірки.
Згідно з рішенням уряду, до 31 березня 2024 року продовжили терміни фізичної ідентифікації пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, який отримали до 24 лютого 2022-го.
У Міністерстві соціальної політики наголосили на тому, що у зв'язку зі скасуванням карантину в країні з 1 липня минулого року відновили вимогу до проходження пенсіонерами-перселенцями ідентифікації для подальшого отримання виплат.
Такі особи мали пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023-го, однак наприкінці року в уряді повідомили про надання додаткового часу. Проте не потрібно відкладати відповідну процедуру на потім.
Ті переселенці, які не мають можливості звернутися у відділення банку, можуть пройти спрощену ідентифікацію — по відеозв’язку з представником Пенсійного фонду.
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Нагадаємо, громадяни, вік яких дозволяє оформити пенсію у 2024 році, можуть це зробити онлайн. Така можливість особливо актуальна для тих, хто виїхав за межі країни.
Також ми писали, що в Україні за рік середня пенсія підвищилась на 762 гривні (на 16,5%). У 2024 році має відбутися ще кілька етапів зростання виплат для пенсіонерів.
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