Снятие наличных на кассах за рубежом — какие тарифы в ПриватБанке

Человек держит карту в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "ПриватБанка" за рубежом можно снимать наличные средства на кассе в торговых точках при совершении покупки товара или услуги. Сервис работает в странах Европейского союза (ЕС), Великобритании и Австралии.

Такая информация содержится на портале банка.

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Подробнее об услуге снятия наличных за рубежом

Соответствующая услуга доступна в ряде стран, в частности в Германии и Польше, куда выехало наибольшее число украинских беженцев. Однако не все магазины предоставляют такую услугу. Перед покупкой стоит спросить непосредственно у продавца, предусмотрена ли возможность получить деньги наличными и на каких условиях. Сервис доступен в таких сетях магазинов:

в Германии: Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle;

в Польше: Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka.

Тарифы и как получить деньги на кассе

Отдельной комиссии по сервису нет, однако возможна плата по тарифам карты, как в банкомате. А именно:

для банковской карты "Универсальная", "Универсальная Gold", карты Юниора (для собственных средств) — 2% от снятой суммы; для карты "Универсальная", "Универсальная Gold" Карта Юниора (для кредитных средств) — в зависимости от суммы:

1 — 100 гривен — 7 гривен;

100,01 — 200 гривен — 12 гривен;

200,01 — 300 гривен — 18 гривен;

300,01 — 400 гривен — 24 гривен;

400,01 — 500 гривен — 30 гривен;

500,01 — 1000 гривен — 47 гривен;

свыше 1000 гривен — 4% от снятой суммы.

Также для карты Premium для собственных средств предусмотрено 2% от суммы, а для карты Premium для кредитных средств — 3% от суммы.

Для того, чтобы получить деньги на кассе, нужно:

выбрать необходимые товары в магазине;

сообщить кассиру о желании снять наличные деньги;

рассчитаться картой Mastercard от ПриватБанка;

подтвердить операцию, введя ПИН-код карты или с помощью Face ID;

получить наличные средства.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка теряют доступ к банковскому приложению "Приват24". В финучреждении рассказали, как легко восстановить возможность входа.

Также мы сообщали, что некоторые клиенты ПриватБанка платят по 20 грн ежемесячно. Такая комиссия предусмотрена за обслуживание неактивных счетов, если гражданин не пользуется картой.