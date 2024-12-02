Компенсации за трудоустройство переселенцев — какие действуют условия в декабре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Работодатели, которые во время военного положения берут на работу внутренне перемещенных лиц, могут рассчитывать на компенсации от государства. Известно, какие суммы предусмотрены, а также процедура оформления в декабре 2024 года.

Такая информация содержится на портале госуслуг "Дія".

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Кто имеет право на компенсации за трудоустройство ВПЛ

Право на возмещение за трудоустройство внутренних переселенцев предусмотрено законом "О введении военного положения в Украине". Однако на выплаты не смогут рассчитывать некоторые работодатели. Речь идет о бюджетных учреждениях, за исключением предоставителей соцуслуг, фондов общеобязательного государственного соцстрахования.

Согласно правилам, компенсации за трудоустройство таких лиц назначают за каждое надлежаще оформленное лицо в соответствии с условиями срочного/бессрочного трудового договора, гиг-контракта, в том числе по совместительству.

Предусмотрены для работодателей определенные условия для того, чтобы государство начало начислять компенсации за трудоустройство ВПЛ:

они должны состоять на учете как плательщики ЕСВ;

размер зарплаты работника за месячную норму труда должен быть не ниже уровня минимальной зарплаты;

должна быть подана налоговая отчетность за четвертый квартал 2021 года/годовая отчетность за 2021 год;

внутренне перемещенное лицо может быть трудоустроено на таких условиях только один раз;

следует обратиться за назначением денежной помощи не ранее, чем через пять календарных дней после оформления ВПЛ.

Предполагается, что продолжительность предоставления денежной компенсации не может быть больше двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Суммы и сроки денежной компенсации за ВПЛ

Как отмечается на портале "Дія", в 2024 году сумма компенсации, которую обещает предоставить государство, составляет 8 тыс. гривен за каждого трудоустроенного человека. Деньги можно использовать на оплату труда ВПЛ.

Однако бывают случаи, когда работодатель должен вернуть средства за трудоустройство ВПЛ. Такое может произойти в случае:

прекращения трудовых отношений между работодателем и переселенцем до окончания срока выплаты компенсации расходов: работодатель в течение пяти рабочих дней с даты такого прекращения должен вернуть сумму неиспользованной денежной компенсации в региональный центр занятости;

по итогам дополнительной проверки факта несоответствия работодателя или работника утвержденным требованиям.

Размер средств, подлежащих возврату, определяют как разницу между суммой компенсации расходов (8 тыс. гривен) и размером, рассчитанным пропорционально отработанному ВПЛ времени в течение месяца.

Как оформить компенсации за предоставление работы ВПЛ

Работодатели, которые намерены взять на работу внутренних переселенцев, могут обратиться в городской, районный, горрайонный центр занятости.

Для онлайн оформления работодателю необходимо создать е-кабинет пользователя на портале "Дія" и пройти специальную идентификацию. Также он должен указать актуальные данные, которые запросит портал.

Напомним, внутренним переселенцам, покинувшим оккупированные территории, государство предоставляет выплаты на проживание. Однако существуют определенные требования, гарантирующие право претендовать на такую помощь в 2024 году.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке была введена специальная процедура видеоидентификации для переселенцев. Если ее не пройти, то доступ к средствам будет временно ограничен.