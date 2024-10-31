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Грошова допомога у понад 14 тисяч — хто може отримати

31 жовтня 2024 15:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Гроші за працевлаштування — хто може отримати допомогу та де саме
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В деяких областях України стартував новий проєкт від благодійної організації "Карітас" під назвою REMARKET. Його мета — відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку праці та стійкі економічні перетворення. В межах цього проєкту різні категорії українців можуть отримати фінансову підтримку за працевлаштування.

Про це розповідає пресслужба БО "Карітас".

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Детальніше про виплати за працевлаштування

Одним із ключових напрямів проєкту є ініціатива "Гроші за працевлаштування", в рамках якої планується надати фінансову підтримку 500 учасникам по всій Україні впродовж трьох місяців. Сума виплати за кожен місяць становитиме 14 340 гривень.

Проєкт буде реалізовано в таких областях:

  • Львівській;
  • Одеській;
  • Дніпропетровській;
  • Хмельницькій;
  • Івано-Франківській.

Хто має право на допомогу

У новому проєкті можуть взяти участь такі категорії:

  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • Місцеві жителі, які прямо чи опосередковано постраждали від війни;
  • Репатріанти;
  • Ветерани.

Важливою умовою для участі в проєкті є відповідність одній з наступних категорій вразливості:

  • Господарства з одним головою, зокрема очолювані жінками;
  • Домогосподарства, в яких є особи з інвалідністю або важким чи хронічним захворюванням;
  • Молодь без досвіду роботи;
  • Особи віком 50+;
  • Особи з низьким рівнем доходу;
  • Багатодітні сім'ї;
  • Домогосподарства з вагітною жінкою або матір'ю, яка має дитину до трьох років.

Для участі в новому проєкті ВПО та представникам інших категорій громадян необхідно заповнити спеціальну форму за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в листопаді 2024 року виплати для ВПО продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.

Також ми писали, що Міністерство соцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний експериментальний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.

виплати ВПО ветерани робота гроші фінансова допомога

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