Гроші за працевлаштування — хто може отримати допомогу та де саме

Грошова допомога у понад 14 тисяч — хто може отримати
В деяких областях України стартував новий проєкт від благодійної організації "Карітас" під назвою REMARKET. Його мета — відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку праці та стійкі економічні перетворення. В межах цього проєкту різні категорії українців можуть отримати фінансову підтримку за працевлаштування.
Про це розповідає пресслужба БО "Карітас".
Детальніше про виплати за працевлаштування
Одним із ключових напрямів проєкту є ініціатива "Гроші за працевлаштування", в рамках якої планується надати фінансову підтримку 500 учасникам по всій Україні впродовж трьох місяців. Сума виплати за кожен місяць становитиме 14 340 гривень.
Проєкт буде реалізовано в таких областях:
- Львівській;
- Одеській;
- Дніпропетровській;
- Хмельницькій;
- Івано-Франківській.
Хто має право на допомогу
У новому проєкті можуть взяти участь такі категорії:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- Місцеві жителі, які прямо чи опосередковано постраждали від війни;
- Репатріанти;
- Ветерани.
Важливою умовою для участі в проєкті є відповідність одній з наступних категорій вразливості:
- Господарства з одним головою, зокрема очолювані жінками;
- Домогосподарства, в яких є особи з інвалідністю або важким чи хронічним захворюванням;
- Молодь без досвіду роботи;
- Особи віком 50+;
- Особи з низьким рівнем доходу;
- Багатодітні сім'ї;
- Домогосподарства з вагітною жінкою або матір'ю, яка має дитину до трьох років.
Для участі в новому проєкті ВПО та представникам інших категорій громадян необхідно заповнити спеціальну форму за посиланням.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в листопаді 2024 року виплати для ВПО продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.
Також ми писали, що Міністерство соцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний експериментальний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.
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