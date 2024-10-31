Гроші за працевлаштування — хто може отримати допомогу та де саме

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В деяких областях України стартував новий проєкт від благодійної організації "Карітас" під назвою REMARKET. Його мета — відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку праці та стійкі економічні перетворення. В межах цього проєкту різні категорії українців можуть отримати фінансову підтримку за працевлаштування.

Про це розповідає пресслужба БО "Карітас".

Читайте також:

Детальніше про виплати за працевлаштування

Одним із ключових напрямів проєкту є ініціатива "Гроші за працевлаштування", в рамках якої планується надати фінансову підтримку 500 учасникам по всій Україні впродовж трьох місяців. Сума виплати за кожен місяць становитиме 14 340 гривень.

Проєкт буде реалізовано в таких областях:

Львівській;

Одеській;

Дніпропетровській;

Хмельницькій;

Івано-Франківській.

Хто має право на допомогу

У новому проєкті можуть взяти участь такі категорії:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Місцеві жителі, які прямо чи опосередковано постраждали від війни;

Репатріанти;

Ветерани.

Важливою умовою для участі в проєкті є відповідність одній з наступних категорій вразливості:

Господарства з одним головою, зокрема очолювані жінками;

Домогосподарства, в яких є особи з інвалідністю або важким чи хронічним захворюванням;

Молодь без досвіду роботи;

Особи віком 50+;

Особи з низьким рівнем доходу;

Багатодітні сім'ї;

Домогосподарства з вагітною жінкою або матір'ю, яка має дитину до трьох років.

Для участі в новому проєкті ВПО та представникам інших категорій громадян необхідно заповнити спеціальну форму за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в листопаді 2024 року виплати для ВПО продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.

Також ми писали, що Міністерство соцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний експериментальний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.