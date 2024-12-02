Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні arrow

Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

2 грудня 2024 10:05
Ксенія Симонова - Редактор
Компенсації за працевлаштування переселенців — які діють умови у грудні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Роботодавці, які під час воєнного стану беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть розраховувати на компенсації від держави. Відомо, які суми передбачені, а також процедура оформлення у грудні 2024 року.

Така інформація міститься на порталі держпослуг "Дія".

Читайте також:

Хто має право на компенсації за працевлаштування ВПО

Право на відшкодування за працевлаштування внутрішніх переселенців передбачене законом "Про введення воєнного стану в Україні". Проте на виплати не зможуть розраховувати деякі роботодавці. Йдеться про бюджетні установи, за винятком надавачів соцпослуг, фонди загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Згідно з правилами, компенсації за працевлаштування таких осіб призначають за кожну належно оформлену особу відповідно до умов строкового/безстрокового трудового договору, гіг-контракту, у тому числі за сумісництвом.

Передбачені для роботодавців певні умови для того, щоб держава почала нараховувати компенсації за працевлаштування ВПО:

  • вони мають перебувати на обліку як платники ЄСВ;
  • розмір зарплати працівника за місячну норму праці має бути не нижчий за рівень мінімальної зарплати;
  • має бути подано податкову звітність за четвертий квартал 2021 року/річну звітність за 2021 рік;
  • внутрішньо переміщена особа може бути працевлаштована на таких умовах лише один раз;
  • потрібно звернутися за призначенням грошової допомоги не раніше, ніж через п’ять календарних днів після оформлення ВПО.

Передбачається, що тривалість надання грошової компенсації не може бути більшою за два місяці з дня працевлаштування особи.

Суми та терміни грошової компенсації за ВПО

Як зазначається на порталі "Дія", у 2024 році сума компенсації, яку обіцяє надати держава, становить 8 тис. гривень за кожну працевлаштовану особу. Надані гроші можна використати на оплату праці ВПО. Термін надання відповідної послуги — не більше п’яти днів.

Проте бувають випадки, коли роботодавець мусить повернути кошти за працевлаштування ВПО. Це може статися у разі:

  • припинення трудових відносин між роботодавцем та переселенцем, до завершення терміну виплати компенсації витрат: роботодавець упродовж п’яти робочих днів з дати такого припинення мусить повернути суму невикористаної грошової компенсації на регіональному центру зайнятості;
  • за підсумком додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця чи працівника затвердженим вимогам.

Розмір коштів, що підлягає поверненню, визначають як різницю між сумою компенсації витрат (8 тис. гривень) та розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому ВПО часу протягом місяця.

Як оформити компенсації за надання роботи ВПО

Роботодавці, які мають намір взяти на роботу внутрішніх переселенців, можуть звернутися у міський, районний, міськрайонний центр зайнятості. Необхідно написати заяву чи подати онлайн на порталі держпослуг "Дія".

Для онлайн-оформлення роботодавцю необхідно створити е-кабінет користувача на порталі "Дія" та пройти спеціальну ідентифікацію. Також він має вказати актуальні дані, які запитає портал.

Нагадаємо, внутрішнім переселенцям, які залишили окуповані території, держава надає виплати на проживання. Однак існують певні вимоги, які гарантують право претендувати на таку допомогу у 2024 році.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку запровадили спеціальну процедуру відеоідентифікації для переселенців. Якщо її не пройти, то доступ до коштів буде тимчасово обмежений. 

виплати гроші переселенці компенсація роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

11:02 Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

10:34 Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

10:23 Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Новина з фото

10:23 Українці не можуть отримати тисячу Зеленського — що сталося

10:11 Вранці черги з авто утворилися на двох КПП — ситуація на кордоні

10:05 Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

10:02 Зеленський пояснив, чому Україна не може зараз деокупувати землі

10:01 Як працює послуга розлучення "під ключ" і кому вона підходить

11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

11:02 Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

10:34 Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

10:23 Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Новина з фото

10:23 Українці не можуть отримати тисячу Зеленського — що сталося

10:11 Вранці черги з авто утворилися на двох КПП — ситуація на кордоні

10:05 Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

10:02 Зеленський пояснив, чому Україна не може зараз деокупувати землі

10:01 Як працює послуга розлучення "під ключ" і кому вона підходить

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету