Компенсації за працевлаштування переселенців — які діють умови у грудні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Роботодавці, які під час воєнного стану беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть розраховувати на компенсації від держави. Відомо, які суми передбачені, а також процедура оформлення у грудні 2024 року.

Така інформація міститься на порталі держпослуг "Дія".

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Хто має право на компенсації за працевлаштування ВПО

Право на відшкодування за працевлаштування внутрішніх переселенців передбачене законом "Про введення воєнного стану в Україні". Проте на виплати не зможуть розраховувати деякі роботодавці. Йдеться про бюджетні установи, за винятком надавачів соцпослуг, фонди загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Згідно з правилами, компенсації за працевлаштування таких осіб призначають за кожну належно оформлену особу відповідно до умов строкового/безстрокового трудового договору, гіг-контракту, у тому числі за сумісництвом.

Передбачені для роботодавців певні умови для того, щоб держава почала нараховувати компенсації за працевлаштування ВПО:

вони мають перебувати на обліку як платники ЄСВ;

розмір зарплати працівника за місячну норму праці має бути не нижчий за рівень мінімальної зарплати;

має бути подано податкову звітність за четвертий квартал 2021 року/річну звітність за 2021 рік;

внутрішньо переміщена особа може бути працевлаштована на таких умовах лише один раз;

потрібно звернутися за призначенням грошової допомоги не раніше, ніж через п’ять календарних днів після оформлення ВПО.

Передбачається, що тривалість надання грошової компенсації не може бути більшою за два місяці з дня працевлаштування особи.

Суми та терміни грошової компенсації за ВПО

Як зазначається на порталі "Дія", у 2024 році сума компенсації, яку обіцяє надати держава, становить 8 тис. гривень за кожну працевлаштовану особу. Надані гроші можна використати на оплату праці ВПО. Термін надання відповідної послуги — не більше п’яти днів.

Проте бувають випадки, коли роботодавець мусить повернути кошти за працевлаштування ВПО. Це може статися у разі:

припинення трудових відносин між роботодавцем та переселенцем, до завершення терміну виплати компенсації витрат: роботодавець упродовж п’яти робочих днів з дати такого припинення мусить повернути суму невикористаної грошової компенсації на регіональному центру зайнятості;

за підсумком додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця чи працівника затвердженим вимогам.

Розмір коштів, що підлягає поверненню, визначають як різницю між сумою компенсації витрат (8 тис. гривень) та розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому ВПО часу протягом місяця.

Як оформити компенсації за надання роботи ВПО

Роботодавці, які мають намір взяти на роботу внутрішніх переселенців, можуть звернутися у міський, районний, міськрайонний центр зайнятості. Необхідно написати заяву чи подати онлайн на порталі держпослуг "Дія".

Для онлайн-оформлення роботодавцю необхідно створити е-кабінет користувача на порталі "Дія" та пройти спеціальну ідентифікацію. Також він має вказати актуальні дані, які запитає портал.

Нагадаємо, внутрішнім переселенцям, які залишили окуповані території, держава надає виплати на проживання. Однак існують певні вимоги, які гарантують право претендувати на таку допомогу у 2024 році.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку запровадили спеціальну процедуру відеоідентифікації для переселенців. Якщо її не пройти, то доступ до коштів буде тимчасово обмежений.