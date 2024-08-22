Зарплата специалиста по сопровождению ветеранов — в правительстве назвали оклады

Украинские военные. Фото: Генштаб

Вскоре в украинских громадах появится должность специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, какую заработную плату получат такие работники.

Об этом говорится на портале Минветеранов.

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Какие зарплаты будут получать специалисты

В ведомстве отмечают, что специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных будут получать в среднем 17,9 тыс. грн.

Зарплату будут начислять в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов.

"Специалист по сопровождению ветеранов может иметь 11-14 разряда (специалист по сопровождению — 11 разряд, специалист по сопровождению ІІ категории — 12 разряд, специалист по сопровождению І категории — 13 разряд, ведущий специалист — 14 разряд)", — говорится в пояснении.

Помимо основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за "особый характер работы" в сумме 50% от размера должностного оклада. Также сумма надбавки будет зависеть от:

нагрузки;

качества предоставляемых услуг;

отсутствия жалоб.

"Средняя заработная плата будет составлять 17 860 грн. На 2024 год Правительство предусмотрело 2,9 млрд грн из государственного бюджета для оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Эти деньги пойдут на субвенции местным бюджетам для обеспечения работы специалистов. Зарплата может финансироваться за счет местного бюджета. Ветераны являются частью громады, и инвестирование в их поддержку оправдано с точки зрения социальной стабильности", — сообщили в Минветеранов.

Первый отбор специалистов пройдет ориентировочно в конце сентября 2024 года. На первом этапе наберут до 3 тыс. человек, а всего — 11,3 тыс. специалистов.

Кем будет заниматься специалист по сопровождению

Как уточняют в ведомстве, специалист по сопровождению будет заниматься:

ветеранами войны;

демобилизованными лицами;

членами семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

членами семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;

пострадавшими участниками Революции Достоинства, членами их семьи;

лицами, имеющими особые награды перед Родиной.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые специалисты могут получать заработную плату от 100 тыс. грн. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП.