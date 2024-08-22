Зарплата специалиста по сопровождению ветеранов — в правительстве назвали оклады

Какая будет зарплата у "сопровождающего ветеранов" — объяснение Министерства
Вскоре в украинских громадах появится должность специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, какую заработную плату получат такие работники.
Об этом говорится на портале Минветеранов.
Какие зарплаты будут получать специалисты
В ведомстве отмечают, что специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных будут получать в среднем 17,9 тыс. грн.
Зарплату будут начислять в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов.
"Специалист по сопровождению ветеранов может иметь 11-14 разряда (специалист по сопровождению — 11 разряд, специалист по сопровождению ІІ категории — 12 разряд, специалист по сопровождению І категории — 13 разряд, ведущий специалист — 14 разряд)", — говорится в пояснении.
Помимо основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за "особый характер работы" в сумме 50% от размера должностного оклада. Также сумма надбавки будет зависеть от:
- нагрузки;
- качества предоставляемых услуг;
- отсутствия жалоб.
"Средняя заработная плата будет составлять 17 860 грн. На 2024 год Правительство предусмотрело 2,9 млрд грн из государственного бюджета для оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Эти деньги пойдут на субвенции местным бюджетам для обеспечения работы специалистов. Зарплата может финансироваться за счет местного бюджета. Ветераны являются частью громады, и инвестирование в их поддержку оправдано с точки зрения социальной стабильности", — сообщили в Минветеранов.
Первый отбор специалистов пройдет ориентировочно в конце сентября 2024 года. На первом этапе наберут до 3 тыс. человек, а всего — 11,3 тыс. специалистов.
Кем будет заниматься специалист по сопровождению
Как уточняют в ведомстве, специалист по сопровождению будет заниматься:
- ветеранами войны;
- демобилизованными лицами;
- членами семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- членами семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;
- пострадавшими участниками Революции Достоинства, членами их семьи;
- лицами, имеющими особые награды перед Родиной.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые специалисты могут получать заработную плату от 100 тыс. грн. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП.
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