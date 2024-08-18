Хто може піти на пенсію до 50 років в Україні

Пенсія до 50 років — хто має право отримувати виплати раніше
В Україні загальний пенсійний вік становить 60 років, але деякі українці виходять на пенсію значно раніше. Зокрема, це стосується суддів, прокурорів, військових та правоохоронців.
Про це позповідає OBOZ.UA.
Хто може піти на пенсію до 50 років
Зазначено, що близько 1,5 мільйона українців отримують пенсію за інвалідністю, причому їхній середній пенсійний вік становить лише 46,5 років. Пенсію у разі втрати годувальника отримує понад пів мільйона осіб, і їхній середній пенсійний вік складає всього 30,6 років. Також відомо, що військові та поліцейські, яких також близько пів мільйона, виходять на пенсію в середньому у 51,1 рік. Водночас чорнобильці виходять на пенсію у 42 роки, прокурори — у 47,1 рік, а судді — у 55,4 років.
В Україні спеціальні виплати отримують 11,3% населення, що значно перевищує показники в країнах ОЕСР. Наприклад, у Польщі цей показник становить лише 6%, тобто майже вдвічі менше, ніж в Україні. Водночас українці зі спеціальними пенсійними правами виходять на пенсію в середньому у 45 років.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть розраховувати на різні надбавки після досягнення певного віку. Такі доплати до пенсії автоматично нараховуються, коли громадянин досягає визначеного вікового рубежу.
Ми також повідомляли, що у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.
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