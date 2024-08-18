Хто може піти на пенсію до 50 років в Україні

Випуск курсантів закладів вищої освіти системи МВС. Фото: УНІАН

В Україні загальний пенсійний вік становить 60 років, але деякі українці виходять на пенсію значно раніше. Зокрема, це стосується суддів, прокурорів, військових та правоохоронців.

Про це позповідає OBOZ.UA.

Читайте також:

Хто може піти на пенсію до 50 років

Зазначено, що близько 1,5 мільйона українців отримують пенсію за інвалідністю, причому їхній середній пенсійний вік становить лише 46,5 років. Пенсію у разі втрати годувальника отримує понад пів мільйона осіб, і їхній середній пенсійний вік складає всього 30,6 років. Також відомо, що військові та поліцейські, яких також близько пів мільйона, виходять на пенсію в середньому у 51,1 рік. Водночас чорнобильці виходять на пенсію у 42 роки, прокурори — у 47,1 рік, а судді — у 55,4 років.

В Україні спеціальні виплати отримують 11,3% населення, що значно перевищує показники в країнах ОЕСР. Наприклад, у Польщі цей показник становить лише 6%, тобто майже вдвічі менше, ніж в Україні. Водночас українці зі спеціальними пенсійними правами виходять на пенсію в середньому у 45 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть розраховувати на різні надбавки після досягнення певного віку. Такі доплати до пенсії автоматично нараховуються, коли громадянин досягає визначеного вікового рубежу.

Ми також повідомляли, що у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.