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Какая будет пенсия в Украине при "минималке" в 8 тыс. грн

15 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какую сумму назначат при минимальной зарплате
Пожилой человек. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине наблюдаются существенные отличия в пенсионном обеспечении граждан, ведь на размер выплат влияет несколько факторов, в том числе заработная плата. Известно, на какую сумму могут рассчитывать украинцы при минимальной зарплате и выше.

Об этом пишет издание "Хвиля".

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Правила, от которых зависит размер пенсии

Согласно данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в настоящее время в стране насчитывается около 10,3 миллиона пенсионеров, которые в среднем получают по 5,85 тыс. гривен.

Основную роль при установлении уровня пенсии играют:

  • страховой стаж;
  • размер заработной платы;
  • средняя зарплата в стране.

Однако от длительного стажа размер пенсии существенно не вырастет, ведь он больше является условием, гарантирующем право на пенсию. Так, если гражданин много лет получал низкую зарплату — пенсия в итоге будет небольшой.

По правилам, конечный размер выплаты зависит от уровня средней заработной платы в стране на момент выхода на заслуженный отдых. Весомым фактором является коэффициент страхового стажа, а также личный коэффициент зарплаты, показывающий, насколько официальный доход отличался от средней заработной платы по стране. Формула такова: зарплату за последние три года (по данным Пенсионного фонда) нужно умножить на соотношение личной зарплаты к средней, умножить на стаж в годах и на 1%.

Именно поэтому различаются выплаты у украинцев в зависимости от профессии и региона, где проживали.

По уровню выплат давним лидером остается Киев, где средний размер пенсии составляет 7,97 тыс. гривен. Далее в списке с высокими пенсионными выплатами:

  • Ровенская область — 7,27 тыс. гривен;
  • Донецкая область — 7,15 тыс. гривен.

Самая плохая статистика наблюдается в следующих областях:

  • Тернопольская — 4,46 тыс. гривен;
  • Черновицкая — 4,66 тыс. гривен;
  • Закарпатская — 4,69 тыс. гривен.

Какая будет пенсия при минимальной зарплате

В 2024 году минимальная заработная плата в Украине с апреля выросла до 8 тыс. гривен. В случае, если гражданин официально получал такой минимальный размер зарплаты, то при необходимом количестве страхового стажа (минимум 31 год) сможет рассчитывать на будущую выплату на уровне 3,37 тыс. гривен.

Однако при отсутствии необходимого объема страхового стажа в 65 лет выплата составит 2,72 тыс. гривен.

Для того, чтобы рассчитывать на пенсию в 10 тыс. гривен, нужен официальный доход на уровне 27,09 тыс. гривен.

Напомним, есть категории граждан, получающих максимально возможные выплаты в 23 тыс. гривен. Такие выплаты назначают, в частности, госслужащим.

Также мы писали, что проживающие за рубежом пенсионеры должны до конца 2024 года обновить данные в Пенсионном фонде. Соответствующую процедуру нужно проходить ежегодно.

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