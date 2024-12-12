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Оновлення даних пенсіонерів у ПФУ — хто потрапив до списку

12 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії у 2025 році — хто з українців має оновити дані до 31 грудня
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Частина пенсіонерів, які мешкають за кордоном і отримують виплати на банківські рахунки, зобов'язані до 31 грудня оновити дані у Пенсійному фонді України (ПФУ). Така процедура має щорічний характер.

Про це інформують у пресслужбі ПФУ.

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Хто має проходити щорічну ідентифікацію

Як розповіли у Пенсійному фонді, громадяни, які отримують пенсії за кордоном, мають кожного року здійснювати підтвердження факту, що є живими.

За інформацією фонду, між Україною та низкою країн укладені міжнародні договори з питань соціального (пенсійного) забезпечення, які регулюють, зокрема, питання виплати пенсій українців за кордоном.

"Питання врегульовано постановою правління Пенсійного фонду України від 23.04.1999 № 4-5 "Про затвердження Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні", — зауважили у ПФУ.

Зокрема, за пропорційним принципом Україна має договори з Іспанією, Латвією, Словаччиною, Литвою, Чехією, Болгарією, Португалією, Естонією та Польщею, тому ці держави призначають та виплачують пенсію за страховий стаж, отриманий на своїй території. Стаж, одержаний в іншій договірній країні, враховується тільки для визначення права на пенсію.

Частково виплату таких пенсій здійснюють щокварталу шляхом грошових переказів на особові рахунки громадян, відкриті в іноземних банках країн, де проживають.

Проте тим пенсіонерам, яким нараховують виплати через компетентні органи договірних держав, необхідно щороку проходити ідентифікацію у відповідних органах.

Пенсіонерам, яким виплачують гроші на банківські рахунки, і мешкають в Іспанії, Словаччині, Чехії, Болгарії, Португалії та Польщі, необхідно щороку до 31 грудня передавати у Пенсійний фонд України документ з підтвердженням факту, що є живими. Він має бути належно заповнений та офіційно засвідчений.

Як саме підтвердити факт, що людина жива

Підтвердження факту про знаходження особи в живих громадянин має заповнити чітко, розбірливо, а також підписати власноруч. Зокрема, підпис офіційно необхідно засвідчити у дипломатичному представництві чи консульській установі України за кордоном, чи нотаріальним органом, або компетентним іноземним органом.

У ПФУ зазначили, що зразки таких заяв розміщені на порталі електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням.

"Належно заповнене і засвідчене "Підтвердження про знаходження особи в живих" одержувач пенсії повинен щорічно, не пізніше 31 грудня кожного року, надіслати до Пенсійного фонду України за адресою: 01601, Київ-14, вул. Бастіонна, 9", — пояснили у фонді.

У разі, якщо у встановлений термін пенсіонери не надішлють "Підтвердження про знаходження особи в живих", Пенсійний фонд не зможе здійснити виплати.

Щодо даних стосовно реквізитів банку та номеру особистого рахунку у банку, то бажано додати ще й банківську довідку, наголосили у ПФУ.

Нагадаємо, українці мають право на надбавку до пенсійної виплати у 20%. Її призначають у Пенсійному фонді як корінним жителям, так і переселенцям, у гірських регіонах.

Раніше ми писали, що за даними ПФУ, у 2025 році у черговий раз зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Так, з січня для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно буде мати мінімум 32 роки стажу.

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