Как вырастут тарифы на газ, воду, электричество и связь в 2025 году: прогноз и чего ожидать

Человек рассчитывает стоимость коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вопрос тарифов на коммунальные услуги всегда был болезненным для многих украинцев. С начала войны президент Украины Владимир Зеленский установил мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и теплоснабжение. Но этот документ не запрещал повышать тарифы на другие коммунальные услуги, в частности электроэнергию и связь.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся тарифы на коммунальные услуги и связь в 2025 году.

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Тарифы на газ, отопление и горячую воду в Украине в 2025 году

Повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду в Украине в 2025 году, скорее всего, не произойдет. Такой прогноз дает Национальный банк Украины (НБУ) в Инфляционном отчете за январь 2025 года.

Регулятор предусматривает постепенное увеличение тарифов на коммунальные услуги, однако точных сроков и размеров изменений пока не определено. В отчете указано, что прогноз основывается на предположении о сохранении текущих тарифов на некоторые услуги ЖКХ, такие, как газ, отопление и горячее водоснабжение в течение 2025 года.

Как отмечается, НБУ не ожидает повышения цен на коммунальные услуги в этом году. Однако сложная ситуация в энергетической отрасли и государственном бюджете может привести к изменению тарифов в будущем. Согласно прогнозам регулятора, постепенное увеличение тарифов может начаться в 2026 году. Ожидается, что это будет связано с приведением тарифов к экономически обоснованным уровням.

НБУ предупреждает, что резкий рост цен на энергоносители резко может спровоцировать увеличение инфляции и потребовать дополнительных субсидий для населения. По данным регулятора, приведение тарифов к рыночно обоснованному уровню могло бы привести к дополнительному росту инфляции на 4,7%.

С другой стороны, если повышение тарифов на коммунальные услуги будет отложено, это может уменьшить инфляцию, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. В Инфляционном отчете отмечается, что такая ситуация создаст дополнительные риски для инвестиционного потенциала энергетической отрасли, усилит нестабильность на энергетическом рынке, а ценовое давление будет перенесено на будущее.

Тарифы на газ в 2025 году

На рынке газа для населения в феврале, как и в январе, представлено 9 поставщиков. Из них четыре компании предлагают исключительно годовую фиксированную цену, а еще пять поставщиков предоставляют как годовые, так и месячные переменные тарифы.

Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей в рамках месячных тарифов варьируется от 8,46 до 21,5 грн. Наибольшую месячную цену в феврале зафиксировано в ООО "Львовэнергосбыт". В рамках годовых тарифов цена кубометра газа для населения, в зависимости от поставщика, составляет от 7,79 до 9,99 грн.

Более 98% потребителей газа в Украине — а это 12 миллионов домохозяйств — обслуживает компания "Нафтогаз Украины". Для них до конца апреля 2025 года сохраняется фиксированная цена на газ в размере 7,96 грн за кубометр.

Тарифы на распределение газа устанавливаются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и зависят от нескольких факторов:

количества потребителей в регионе;

протяженности газопроводов;

расходов за их обслуживание.

В конце декабря ходили слухи о якобы запланированном повышении стоимости газа для бытовых потребителей. Утверждалось, что это связано с прекращением транзита российского газа и ростом тарифов на услуги газотранспортной системы внутри страны.

Национальная комиссия опубликовала специальное разъяснение, которое опровергает эту информацию. В заявлении отмечается, что стоимость газа и тарифы на его доставку для населения не увеличатся. Увеличение тарифов на услуги украинской газотранспортной системы после остановки транзита газа касается исключительно промышленных потребителей и не касается домохозяйств.

Тарифы на воду в 2025 году

Тарифы на водоснабжение в крупных городах Украины остаются на уровне 2021 года и регулируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Летом 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду, однако, впоследствии отменила это постановление. Причиной стали заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского, которые выступили против увеличения тарифов.

В то же время в небольших населенных пунктах местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение. По словам экспертов, в некоторых городах, которые не подчинены НКРЭКУ, тарифы на воду уже были повышены. Это касается, например, отдельных населенных пунктов в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Житомирской областях.

С 1 января 2025 года тарифы на воду выросли в нескольких украинских общинах. Наиболее значительный рост произошел в Христиновской общине Черкасской области. Там стоимость водоснабжения выросла на 12,6% и составляет 33,6 грн за кубометр, а цена водоотведения увеличилась на 8% и достигла 44,4 грн за кубометр. Таким образом, жители общины теперь платят 78 грн за каждый кубометр воды.

На Киевщине также произошло повышение тарифов, в частности в городе Украинка. Там стоимость водоснабжения составила 55,6 грн за кубометр, а водоотведения — 59,2 грн за кубометр. В результате за каждый кубометр воды жителям придется платить 115 грн.

Тарифы на электроэнергию в 2025 году

Действующий тариф на электроэнергию для домашних потребителей действует с 1 июня 2024 года и составляет 4,32 грн за кВт-ч. Если установлен двухзонный счетчик, ночная ставка будет равна 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы останутся в силе до конца апреля 2025 года.

Кроме того, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы электрических систем отопления смогут воспользоваться льготным тарифом в размере 2,64 грн за кВт-ч. при условии, что месячное потребление не превысит 2000 кВт-ч.

Однако эксперты не исключают, что в течение 2025 года тарифы на электроэнергию могут вырасти. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы Ранок.LIVE заявил, что с 1 июня 2025 года правительство может повысить тарифы на электроэнергию до 6,64 грн/кВт-ч.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", – сказал председатель Союза потребителей коммунуслуг.

Впрочем, Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что сегодня нет серьезных оснований для повышения цен для населения после 30 апреля 2025 года. По его словам, нынешние тарифы нельзя назвать низкими, особенно в условиях военного времени.

"Во-первых, это негативный фактор для платежеспособного спроса населения, поскольку во время войны люди ограничены в средствах. Во-вторых, у "Энергоатома" достаточно финансовых ресурсов, чтобы покрыть разницу между рыночной ценой и той, по которой электроэнергия отпускается бытовым потребителям", — добавил Омельченко.

Еще один фактор, по его мнению, менее очевиден и связан с возможным проведением выборов в 2025 году. Эксперт отмечает, что если вдруг война завершится, вероятно, власть не захочет заходить в избирательный цикл с повышением тарифов.

"С учетом этих трех факторов я не нахожу весомых аргументов, почему цены должны вырасти. Тем более до 6,5-7 гривен", — подчеркнул Омельченко.

Он также добавил, что нельзя исключать влияние субъективных факторов. Однако в таком случае маловероятно, что повышение тарифов превысит 15-20%.

Тарифы на связь в 2025 году

В феврале 2025 года два мобильных оператора Украины — lifecell и Vodafone — повысят тарифы на свои услуги. Оператор Vodafone увеличил стоимость тарифных планов с 30 января 2025 года. В зависимости от пакета, цена выросла на сумму от 40 до 70 гривен.

В то же время "Киевстар" уже обновил стоимость ряда услуг с 15 января. Компания повысила цены на несколько самых популярных тарифных планов. Так, стоимость "LOVE UA Мир Контракт 2023" увеличилась на 50 гривен и сейчас составляет 225 гривен в месяц. Значительное подорожание коснулось пакетов "ВАШ Регион", "ВАШ Оптимум" и "Smart Max" — их цена выросла на 75 гривен, достигнув 275, 375 и 450 гривен соответственно.

В lifecell заявили, что повышение тарифов стартует в феврале и связано с ростом цен на электроэнергию. Компания отмечает, что даже при оптимизации расходов покрыть все дополнительные расходы не удастся. В среднем стоимость тарифных планов увеличится на 34% в 2025 году.

Кроме мобильных операторов, "Укртелеком" также повысил тарифы на свои услуги. Подорожали фиксированная телефонная связь и проводное радио. Как указано на официальном сайте компании, изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.

Стоимость тарифа "Простой" выросла со 195 до 255 гривен в месяц. Тариф "Простой минимальный" теперь стоит 249 грн вместо 195 грн. Абонентская плата за пакет "Домашний базовый" увеличилась до 325 гривен (ранее 255 гривен). Тариф "Домашний безлимитный" подорожал до 329 гривен вместо 255 гривен. Стоимость проводного радио выросла со 145 до 189 гривен в месяц.

Напомним, в феврале произойдет рост цен на определенные продукты и услуги. В Украине изменится курс доллара, стоимость бензина, продуктов и услуг.

Мы также сообщали о том, какие изменения в целом ждут Украину и украинцев с 1 февраля. Одним из важнейших нововведений стало введение ограничений на банковские переводы.