На сколько выросли цены на коммуналку в 2023 году

Как выросли тарифы на коммуналку в 2023 году — данные Госстата
В 2023 году стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. В частности, на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива цены выросли на 12,8%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики (Госстат).
На сколько и почему выросли цены на коммуналку в прошлом году
По данным Госстата, причиной роста цен на коммуналку стало повышение стоимости электроэнергии с 1 июня почти на 70%.
По данным ведомства, в 2023 году выросли следующие тарифы:
- на содержание и ремонт жилья — на 3,4%,
- на водоснабжение — 0,8%,
- на уборку мусора — на 5,5%,
- на канализацию — на 0,7%
- на услуги по управлению многоквартирными домами — на 3,0%
- на электроэнергию — на 69,7%.
В то же время, тарифы на природный газ, отопление и горячую воду в прошлом году не изменились.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.
Также мы писали, что украинцы в 2024 году могут оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие доходы учитываются для начисления субсидии.
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