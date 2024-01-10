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Как выросли тарифы на коммуналку в 2023 году — данные Госстата

10 января 2024 16:51
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Ирина Шпак
редактор
На сколько выросли цены на коммуналку в 2023 году
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2023 году стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. В частности, на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива цены выросли на 12,8%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики (Госстат).

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По данным Госстата, причиной роста цен на коммуналку стало повышение стоимости электроэнергии с 1 июня почти на 70%.

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Как изменились цены на коммунальные услуги в 2023 году. Источник: Госстат

По данным ведомства, в 2023 году выросли следующие тарифы:

  • на содержание и ремонт жилья — на 3,4%,
  • на водоснабжение — 0,8%,
  • на уборку мусора — на 5,5%,
  • на канализацию — на 0,7%
  • на услуги по управлению многоквартирными домами — на 3,0%
  • на электроэнергию — на 69,7%.

В то же время, тарифы на природный газ, отопление и горячую воду в прошлом году не изменились.

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Как изменились тарифы на коммунальные услуги в 2023 году. Источник: Госстат

Что еще нужно знать

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.

Также мы писали, что украинцы в 2024 году могут оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие доходы учитываются для начисления субсидии.

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