Субсидії в Україні — від яких доходів залежить призначення допомоги

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у 2024 році можуть оформити допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Відомо, які доходи враховують для нарахування субсидії.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Доходи, що впливають на отримання субсидії

Як зазначають фахівці, субсидію можуть призначити виключно у випадку, якщо загальна витрата на комунальні послуги перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства під час воєнного стану та протягом одного місяця після завершення.

Згідно з пунктом четвертим Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу родини (домогосподарства) для всіх видів державної соцдопомоги, затвердженого урядовою постановою від 22 липня 2020 № 632, у сукупний дохід включають:

заробітну плату;

грошове забезпечення військового;

пенсійну виплату;

стипендію, крім соціальної, яку надають дітям-сиротам, дітям, котрі позбавлені батьківського піклування;

соцвиплати, зокрема, пільги на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого палива, скрапленого газу;

допомогу з безробіття, різні страхові виплати;

перекази, які надіслані з-за кордону;

розмір дивідендів від цінних паперів;

обсяг доходів, а також гроші, отримані від оренди землі або продажу різноманітного майна.

Як нараховують дохід ФОП

Водночас, рахування доходів для фізосіб-підприємців (ФОП) регулює пункт дев'ятий зазначеного Порядку.

Для фізосіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, незалежно від одержаних доходів до сукупного доходу щомісяця враховують дохід, який обчислений у таких розмірах мінімальної зарплатні станом на кінець періоду, за який враховують доходи:

один розмір мінімальної зарплатні — платники єдиного податку першої групи;

два розміри — платники єдиного податку другої групи;

три розміри — платники єдиного податку третьої групи.

Для таких ФОП не враховують дохід, який був одержаний самозайнятою особою, також дохід від підприємницької діяльності, відомості про які подано ДПС на запит органу ПФУ. Систему оподаткування, а також групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначають на останній місяць періоду, за котрий враховують сукупні доходи.

Під час цього опалювального сезону громадяни отримують у середньому до 1,4 тис. гривень допомоги на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.