Курс доллара за 3 года войны с Россией: рекорды, падение и что на него влияло

Как менялся курс доллара за три года вторжения РФ. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За три года полномасштабного российского вторжения в Украине произошло много изменений. Война повлияла на бизнес, экономику и курс гривны к доллару. За этот период украинская валюта существенно потеряла в стоимости. Если до полномасштабного вторжения за один доллар надо было отдать менее 29 гривен, то сейчас для этого вам понадобится более чем 41 гривна.

Новини.LIVE рассказывают, что происходило с курсом доллара за три года полномасштабного вторжения.

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С начала российского вторжения и до осени 2023 года курс официальный курс доллара в Украине был зафиксирован Национальным банком Украины (НБУ). После того как американскую валюту отпустили в режиме "управляемой курсовой гибкости" она начала дорожать.

Больших скачков не происходило, но динамика постепенного укрепления доллара четко просматривается на графике. Эксперты отмечают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно ослабевать относительно валюты США. Следует отметить, что за три года вторжения РФ курс доллара в Украине вырос более чем на 42%.

Как менялся курс доллара за три года полномасштабной войны. Инфографика: Новини.LIVE

Каким был курс доллара в 2022 году

Почти весь 2022 год в Украине курс доллара был фиксированным. 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного российского вторжения, Национальный банк Украины зафиксировал курс гривны на отметке 29,25 грн за доллар. Тогдашний глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что этот шаг помог обеспечить стабильность финансовой системы в первые дни конфликта.

"Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за 1 доллар США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях", — заявлял он.

Следует отметить, что перед началом полномасштабной войны с РФ официальный курс гривны к доллару начал стремительно расти. Так, 23 февраля он был на уровне 28,98 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем рост составил 50 копеек.

При этом, как отмечал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук фиксированный курс должен был действовать как минимум до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса, постепенно снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке", — рассказывал Николайчук.

Впрочем, реальность оказалась немного другой. 21 июля 2022 года Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,56 грн.

В НБУ отметили, что установленный 24 февраля официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар уже не отражает текущие экономические реалии и постепенно теряет свою роль якоря для ожиданий. В то же время новый курс, по прогнозам НБУ, должен был укрепить устойчивость украинской экономики в условиях неопределенности.

По оценкам НБУ, корректировка обменного курса должна была привести к увеличению притока валютной выручки от экспортеров и ее дальнейшей продажи, а также снизить уровень спекулятивных операций на рынке.



По словам директора департамента казначейских операций UnexBank Анны Золотько, 2022 год гривна прошла очень успешно.

"2022 год, с учетом войны, падения экономики и инфляции, гривна прошла очень успешно. Прежде всего это заслуга Национального банка и своевременно принятых им решений. Хотя без значительной международной финансовой помощи удержать курс на сегодняшних отметках все равно было бы невозможно. Поэтому на одну ступеньку с регулятором следует поставить всех наших партнеров", — отмечала она.

Каким был курс доллара в 2023 году

Большую часть 2023 года официальный курс гривны к доллару оставался фиксированным на уровне 36,56 грн. В начале октября, впервые с июля 2022 года, официальный курс доллара в Украине изменился. Причем изменения были достаточно существенными, ведь в НБУ отменили фиксированный курс.

2 октября Национальный банк Украины объявил о переходе от фиксированного обменного курса к режиму "управляемой курсовой гибкости". Этот шаг стал частью стратегии по постепенной валютной либерализации и восстановлению довоенного режима работы валютного рынка.

Решение об изменении курсового режима не стало неожиданностью — в НБУ с первых дней вторжения отмечали, что фиксация курса является временной мерой. Уже с 3 октября 2023 года курс гривны начал меняться в зависимости от рыночных условий.

При этом, в условиях управляемой гибкости Национальный банк продолжает активно участвовать на валютном рынке, используя золотовалютные резервы для сглаживания резких колебаний курса и удовлетворения повышенного спроса на иностранную валюту.

Причин отказаться от фиксированного курса было несколько. Во-первых, его поддержка требовала значительных затрат международных резервов, поскольку Нацбанк фактически оставался единственным продавцом валюты, реализуя ее по заниженному курсу. При этом валютные поступления от экспортеров сокращались, а баланс на рынке поддерживался преимущественно за счет международной финансовой помощи.

Во-вторых, фиксированный курс способствовал развитию теневых схем. В Украине появилось несколько альтернативных курсов — банковский, наличный и теневой. Одной из самых распространенных спекуляций в 2022 году стал "карточный туризм": граждане снимали наличную валюту за рубежом по официальному банковскому курсу и перепродавали ее в Украине по более высокой цене.

В-третьих, жесткая фиксация курса ударила по экспортерам. Когда доллар укреплялся к мировым валютам, гривна шла за ним, что снижало конкурентоспособность украинского экспорта.

Несмотря на опасения населения, после отказа от фиксированного курса резкого скачка стоимости доллара не произошло — по крайней мере, не сразу. В первые дни курс даже снизился, достигнув минимума 24 ноября, когда доллар стоил 36,01 грн. Впрочем, уже к концу 2023 года американская валюта начала стремительно дорожать. По состоянию на 29 декабря 2023 года курс доллара был на отметке 37,98 грн.

Каким был курс доллара в 2024 году

Уже 1 января 2024 года курс доллара в Украине пересек отметку в 38 гривен. Именно такую сумму надо было отдать за один доллар в первый день года. За 10 дней гривна ослабла еще на 22 копейки. 10 января курс составлял 38,22 грн за доллар, что было пиком, после которого произошла коррекция и американская валюта начала дешеветь.

Уже 23 января за доллар просили 37,45 грн. Впрочем, снижение курса продолжалось недолго. В марте стоимость американской валюты пересекла психологическую отметку в 39 гривен. Официальный курс гривны к доллару 20 марта составил 39,13 грн. Почти всю весну курс доллара оставался на уровне 39 гривен.

Психологическую отметку в 40 гривен доллар пересек 27 мая. В этот день был зафиксирован курс на уровне 40,11 грн. При этом американская валюта продолжила дорожать и своего следующего пика достигла 3 июня — 40,53 грн. После чего, 6 июня, произошло падение до 40,12 грн.

Впрочем, уже 15 июня американская валюта установила новый рекорд — 40,69 грн. В июле доллар снова начал стремительно дорожать. Отметка в 41 гривну была преодолена 15 июля (41,04 грн), а самого высокого уровня курс доллара летом достиг 7 июля — 41,49 грн.

До конца января доллар в Украине держался в пределах 41 гривны. Впрочем, год закончился с долларом по 42 гривны. 31 декабря за американскую валюту уже нужно было отдавать 42,03 грн.

Курс доллара в 2025 году и какие прогнозы

С начала января курс доллара начал стремительно расти, а наибольшее ослабление гривны пришлось на середину месяца. Максимальное значение официального курса было зафиксировано 13 января — 42,28 грн за доллар.

Однако во второй половине месяца началось постепенное удешевление американской валюты, которое продолжилось и в первые недели февраля. На момент написания статьи курс доллара опустился ниже 42 гривен, однако аналитики считают, что это временная тенденция.

По их прогнозам, в 2025 году американская валюта достигнет нового рекордного уровня. Однако экономисты уверены, что резких скачков не предвидится - ожидается плавный рост, аналогичный прошлогодним тенденциям.

По мнению директора департамента аналитических исследований "Райффайзен Банка" Александра Печерицына, к концу первого квартала 2025 года курс доллара достигнет 42,70 грн.

Кроме того, по данным НБУ, в январе 2025 года финансовые аналитики пересмотрели свои прогнозы на ближайшие 12 месяцев, повысив их до 45,19 грн за доллар. В декабре 2024 года они ожидали курс на уровне 44,83 грн/доллар.

Банковские эксперты также скорректировали свои оценки, предположив, что доллар поднимется до 45,31 грн. В октябре 2024 года их прогноз был более сдержанным — 44,92 грн/доллар.

Напомним, что в феврале 2025 года курс американского доллара продолжает стабильно снижаться. Подобная динамика необычна для валютного рынка.

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