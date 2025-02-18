Курс доллара в Украине в 2025 году: прогнозы экспертов и причины роста

Обменный пункт в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В первых месяцах 2025 года динамика курса доллара в Украине напоминает качели. В начале января американская валюта начала стремительно дорожать. Со второй половины января и в первой половине февраля, наоборот, наметился нисходящий тренд. Впрочем, по словам экспертов, укрепление национальной валюты, которое можно было наблюдать в последние дни — временное, а доллар в Украине и в дальнейшем будет дорожать.

Новини.LIVE рассказывают, что влияет на курс доллара в Украине и ожидать ли его роста в 2025 году.

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Как формируется курс доллара в Украине

В первый день полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил фиксированный курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар. По словам тогдашнего главы НБУ Кирилла Шевченко, такое решение способствовало стабильности финансовой системы в первые дни войны.

"Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за 1 доллар США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях", — подчеркнул он.

С 21 июля 2022 года Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара по отношению к гривне на 25%, установив его на уровне 36,5686 грн/доллар. В НБУ отметили, что этот шаг направлен на повышение конкурентоспособности украинских производителей, приближение курсовых условий для различных групп бизнеса и населения, а также поддержку устойчивости экономики в условиях войны.

Фиксированный курс был отменен 3 октября 2023 года, после чего НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. В регуляторе пояснили, что в этом формате официальный курс определяется на основе операций на межбанковском рынке, а не устанавливается директивно.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке. Также отмечалось, что НБУ будет строго контролировать курсовые колебания, предотвращая как значительное ослабление гривны, так и ее резкое укрепление.

Впрочем, некоторые эксперты критикуют такой подход Нацбанка, настаивая, что регулятор не имеет четкой курсовой политики и видят в этом коррупционные риски. По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, сейчас практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару.

"То, что сейчас НБУ называет управляемой гибкостью обменного курса, на самом деле означает почти отказ от курсовой политики как таковой. Сейчас Национальный банк, благодаря нашим внешним партнерам, имеет рекордные золотовалютные резервы — больше, чем в любой мирный год. Регулятор имеет все возможности для того, чтобы поддерживать относительно стабильный курс гривны", — подчеркнул Новак.

Что происходит с курсом доллара в 2025 году

С начала января доллар начал стремительно расти в цене, а наибольшее ослабление гривны пришлось на середину месяца. Максимальный официальный курс был зафиксирован 13 января на уровне 42,2841 грн за доллар. Однако уже во второй половине января началось постепенное снижение стоимости американской валюты, которое продолжилось и в первых неделях февраля.

По состоянию на 17 февраля, понедельник, официальный курс доллара США к гривне был установлен на отметке 41,6299 грн за доллар. По сравнению с предыдущим днем гривна укрепилась на 17 копеек.

В последнее время Национальный банк оставался главным игроком на межбанковском рынке. Ежедневно регулятор продавал валюту из золотовалютных резервов, которые пополнялись и продолжают пополняться исключительно за счет международной финансовой помощи. Продажа валюты является одним из инструментов укрепления гривны.

Пик валютных интервенций НБУ пришелся на декабрь 2024 года, когда из резервов было продано рекордные 5,3 млрд долларов — максимальный показатель не только за годы войны, но и за всю историю украинского финансового рынка.

В январе 2025 года объем продажи валюты также оставался высоким: Нацбанк реализовал 3,75 млрд долларов. В результате за два месяца регулятор потратил более 9 млрд долларов, компенсируя чрезмерный спрос на валюту.

Как растут валютные интервенции НБУ. Фото: Нацбанк

Рост объемов продажи долларов из резервов был обусловлен рядом рыночных факторов. Во-первых, в конце 2024-го и в начале 2025 года доллар в целом укреплялся на мировом рынке. Это было связано с ожиданиями, вызванными победой Дональда Трампа на выборах президента США.

Во-вторых, дополнительное давление на курс оказывали экономические факторы. В частности рост импорта товаров, который достиг трехлетнего максимума. В-третьих, в конце года государственные органы традиционно стремились освоить неиспользованные бюджетные средства — большой приток гривны повлиял на валютный рынок.

Ускорение инфляции также могло заставить НБУ активнее продавать валюту. Инфляция в Украине начала расти с середины 2024 года. Сначала этот процесс выглядел управляемым, однако темпы роста цен оказались значительно выше прогнозируемых значений. В октябре и январе НБУ пересмотрел свои макроэкономические прогнозы в сторону ухудшения, но даже обновленные оценки не соответствовали реальной динамике цен.

В декабре регулятор изменил направление монетарной политики, повысив учетную ставку с 13% до 13,5%, а в январе довел ее до 14,5%. Однако этих мер оказалось мало: в январе годовая инфляция достигла 12,9%, снова превысив ожидания.

Эксперты отмечают, что основной задачей НБУ остается удержание инфляции в пределах 4-6% в год. Для сдерживания роста цен регулятор может временно укреплять гривну, поскольку контроль за курсом помогает снизить стоимость импортных товаров и сырья.

Каким будет курс доллара в 2025 году

Эксперты предупреждают, что текущее укрепление гривны имеет временный характер. Они считают, что в 2025 году курс доллара достигнет нового рекордного значения. Однако, по словам экономистов, резких скачков ожидать не стоит — предполагается, что рост будет происходить постепенно, аналогично тенденциям прошлого года.

По словам директора департамента аналитических исследований "Райффайзен Банка" Александра Печерицина на конец первого квартала 2025 года курс доллара будет на уровне 42,70 грн.

"Наш прогноз курса на конец квартала остается неизменным — на уровне 42,70 грн, что предусматривает постепенную девальвацию гривны в приемлемых пределах для потенциального уменьшения дисбалансов внешней торговли", — подчеркнул он.

Согласно бюджетной декларации на 2025-2027 годы, власти прогнозируют курс гривны к доллару на уровне 45 грн в 2025 году, 46,5 грн в 2026 году и 46,4 грн в 2027 году.

При этом, по данным НБУ, в январе 2025 года финансовые аналитики пересмотрели свои прогнозы по курсу доллара на ближайшие 12 месяцев. Они повысили ожидания до 45,19 грн за доллар. В декабре 2024 года они прогнозировали курс на уровне 44,83 грн/доллар.

Банковские эксперты также скорректировали свои оценки, предполагая, что доллар поднимется до 45,31 грн. В октябре 2024 года их прогноз был более умеренным — 44,92 грн/доллар.

Банкир Сергей Мамедов отмечает, что средневзвешенный курс доллара в 2025 году, вероятно, составит 45 гривен за доллар. Он также отмечает, что значительных и неожиданных колебаний не ожидается, а динамика рынка будет зависеть от политики Нацбанка, направленной на поддержание баланса между спросом и предложением.

"Любые курсовые изменения будут подчинены ряду экономических, геополитических и военных факторов. Например, согласно официальным данным, в течение года Украина потребует более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая пойдет преимущественно на покрытие расходов бюджета", — добавил Мамедов.

При этом есть еще один фактор, который может повлиять на курс доллара в 2025 году — переговоры о подписании мира или перемирия с Россией. Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сам факт возможного прекращения боевых действий воспринимается бизнесом положительно. Но есть и опасения: в долгосрочной перспективе изменения в курсовой политике могут нести риски для валютного рынка страны.

"Чтобы выходить из военного положения и начинать восстановление, нам нужно будет менять валютное регулирование. Что приведет к движению капиталов. Как из Украины, так и в Украину. Но сначала — из Украины. И это будет нести огромные риски для валютного рынка", — пояснил эксперт.

В краткосрочной перспективе, по мнению Шевчишина, во время подготовки к выборам правительство всеми путями будет пытаться сдержать курс и будет укреплять национальную валюту. Эксперт отметил, что выборы являются периодом дополнительного поступления средств в страну, а правительство будет удерживать курс национальной валюты. Он также добавил, что в это время, скорее всего, будет положительная ситуация на валютном рынке.

Напомним, в феврале 2025 года курс американского доллара продолжает планомерно падать. Такая тенденция не характерна для валютного рынка.

Также мы писали, что курс доллара в Украине может подняться до отметки 47,5 грн за доллар. И хотя в государственный бюджет заложили среднегодовой курс на уровне 45 грн, не исключено, что показатели будут колебаться сильнее, чем ожидают эксперты.