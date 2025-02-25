Курс долара за 3 роки війни з Росією: рекорди, падіння та що на нього впливало

Як змінювався курс долара за три роки вторгнення РФ. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За три роки повномасштабного російського вторгнення в Україні відбулось багато змін. Війна вплинула на бізнес, економіку та курс гривні до долара. За цей період українська валюта істотно втратила у вартості. Якщо до повномасштабного вторгнення за один долар треба було віддати менш як 29 гривень, то зараз для цього вам знадобиться більш ніж 41 гривня.

Новини.LIVE розповідають, що відбувалось з курсом долара за три роки повномасштабного вторгнення.

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З початку російського вторгнення і до осені 2023 року курс офіційний курс долара в Україні був зафіксований Національним банком України (НБУ). Після того як американську валюту відпустили в режимі "керованої курсової гнучкості" вона почала дорожчати.

Великих стрибків не відбувалося, але динаміка поступового зміцнення долара чітко проглядається на графіку. Експерти зазначають, що гривня й надалі буде поступово слабшати відносно валюти США. Слід зазначити, що за три роки вторгнення РФ курс долара в Україні зріс на більш ніж 42%.

Як змінювався курс долара за три роки повномасштабної війни. Інфографіка: Новини.LIVE

Яким був курс долара у 2022 році

Майже весь 2022 рік в Україні курс долара був фіксований. 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного російського вторгнення, Національний банк України зафіксував курс гривні на позначці 29,25 грн за долар. Тодішній глава НБУ Кирило Шевченко зазначив, що цей крок допоміг забезпечити стабільність фінансової системи у перші дні конфлікту.

"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 долар США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах", — заявляв він.

Слід зазначити, що перед початком повномасштабної війни з РФ офіційний курс гривні до долара почав стрімко зростати. Так, 23 лютого він був на рівні 28,98 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем зростання склало 50 копійок.

При цьому, як зазначав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук фіксований курс повинен був діяти щонайменше до закінчення воєнного стану.

"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку", — розповідав Ніколайчук.

Втім, реальність виявилась трохи іншою. 21 липня 2022 року Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,56 грн.

У НБУ наголосили, що встановлений 24 лютого офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн за долар уже не відображає поточні економічні реалії та поступово втрачає свою роль якоря для очікувань. Водночас новий курс, за прогнозами НБУ, повинен був зміцнити стійкість української економіки в умовах невизначеності.

За оцінками НБУ, коригування обмінного курсу повинно було призвести до збільшення припливу валютної виручки від експортерів та її подальшого продажу, а також знизити рівень спекулятивних операцій на ринку.



За словами директорки департаменту казначейських операцій UnexBank Анни Золотько, 2022 рік гривня пройшла дуже успішно.

"2022 рік, з врахуванням війни, падіння економіки та інфляції, гривня пройшла дуже успішно. Насамперед це заслуга Національного банку та своєчасно ухвалених ним рішень. Хоча без значної міжнародної фінансової допомоги втримати курс на сьогоднішніх позначках все одно було б неможливо. Тож на одну сходинку з регулятором слід поставити всіх наших партнерів", — зазначала вона.

Яким був курс долара у 2023 році

Більшу частину 2023 року офіційний курс гривні до долара залишався фіксованим на рівні 36,56 грн. На початку жовтня, вперше с липня 2022 року, офіційний курс долара в Україні змінився. При чому зміни були достатньо суттєвими, адже в НБУ скасували фіксований курс.

2 жовтня Національний банк України оголосив про перехід від фіксованого обмінного курсу до режиму "керованої курсової гнучкості". Цей крок став частиною стратегії щодо поступової валютної лібералізації та відновлення довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Рішення про зміну курсового режиму не стало несподіванкою — у НБУ з перших днів вторгнення наголошували, що фіксація курсу є тимчасовим заходом. Вже з 3 жовтня 2023 року курс гривні почав змінюватись залежно від ринкових умов.

При цьому, в умовах керованої гнучкості Національний банк продовжує брати активну участь на валютному ринку, використовуючи золото-валютні резерви для згладжування різких коливань курсу та задоволення підвищеного попиту на іноземну валюту.

Причин відмовитися від фіксованого курсу було кілька. По-перше, його підтримка вимагала значних витрат міжнародних резервів, оскільки Нацбанк фактично залишався єдиним продавцем валюти, реалізуючи її за заниженим курсом. При цьому валютні надходження від експортерів скорочувалися, а баланс на ринку підтримувався переважно шляхом міжнародної фінансової допомоги.

По-друге, фіксований курс сприяв розвитку тіньових схем. В Україні з'явилося кілька альтернативних курсів — банківський, готівковий та тіньовий. Однією з найпоширеніших спекуляцій у 2022 році став "картковий туризм": громадяни знімали готівкову валюту за кордоном за офіційним банківським курсом та перепродували її в Україні за вищою ціною.

По-третє, жорстка фіксація курсу вдарила по експортерах. Коли долар зміцнювався до світових валют, гривня йшла за ним, що знижувало конкурентоспроможність українського експорту.

Попри побоювання населення, після відмови від фіксованого курсу різкого стрибка вартості долара не відбулося — принаймні не одразу. У перші дні курс навіть знизився, досягнувши мінімуму 24 листопада, коли долар коштував 36,01 грн. Втім, уже до кінця 2023 року американська валюта почала стрімко дорожчати. Станом на 29 грудня 2023 року курс долара був на позначці 37,98 грн.

Яким був курс долара у 2024 році

Вже 1 січня 2024 року курс долара в Україні перетнув позначку у 38 гривень. Саме таку суму треба було віддати за один долар в перший день року. За 10 днів гривня ослабла ще на 22 копійки. 10 січня курс становив 38,22 грн за долар, що було піком, після якого відбулась корекція й американська валюта почала дешевшати.

Вже 23 січня за долар просили 37,45 грн. Втім, зниження курсу тривало недовго. У березні вартість американської валюти перетнула психологічну позначку у 39 гривень. Офіційний курс гривні до долара 20 березня становив 39,13 грн. Майже всю весну курс долара залишався на рівні 39 гривень.

Психологічну відмітку у 40 гривень долар перетнув 27 травня. В цей день було зафіксовано курс на рівні 40,11 грн. При цьому американська валюта продовжила дорожчати й свого наступного піка сягнула 3 червня — 40,53 грн. Після чого, 6 червня, відбулось падіння до 40,12 грн.

Втім, вже 15 червня американська валюта встановила новий рекорд — 40,69 грн. У липні долар знову почав стрімко дорожчати. Позначку у 41 гривню було подолано 15 липня (41,04 грн), а найвищого рівня курс долара влітку сягнув 7 липня — 41,49 грн.

До кінця січня долар в Україні тримався в межах 41 гривні. Втім, рік закінчився з доларом по 42 гривні. 31 грудня за американську валюту вже потрібно було віддавати 42,03 грн.

Курс долара у 2025 році та які прогнози

З початку січня курс долара почав стрімко зростати, а найбільше послаблення гривні припало на середину місяця. Максимальне значення офіційного курсу було зафіксовано 13 січня — 42,28 грн за долар.

Однак у другій половині місяця почалося поступове здешевлення американської валюти, яке продовжилося й у перші тижні лютого. На момент написання статті курс долара опустився нижче за 42 гривні, проте аналітики вважають, що це тимчасова тенденція.

За їхніми прогнозами, 2025 року американська валюта досягне нового рекордного рівня. Проте економісти впевнені, що різких стрибків не передбачається — очікується плавне зростання, аналогічне торішнім тенденціям.

На думку директора департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександра Печерицина, до кінця першого кварталу 2025 року курс долара досягне 42,70 грн.

Крім того, за даними НБУ, у січні 2025 року фінансові аналітики переглянули свої прогнози на найближчі 12 місяців, підвищивши їх до 45,19 грн за долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс на рівні 44,83 грн/долар.

Банківські експерти також скоригували свої оцінки, припустивши, що долар підніметься до 45,31 грн. У жовтні 2024 року їхній прогноз був стриманішим — 44,92 грн/долар.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року курс американського долара продовжує стабільно знижуватися. Подібна динаміка незвичайна для валютного ринку.

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