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Как изменились цены на жизнь во время войны

19 ноября 2024 20:01
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Продукты, коммуналка и жилье — как изменились цены в Украине
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Война — это дорого, а жить в воюющей стране еще дороже. Совершенно все зависит от хода боевых действий — цены на жилье и коммунальные услуги, горючее и транспорт, на еду, обучение и т.д.

Как изменились цены на жизнь в Украине во время полномасштабной войны — в материале Новини.LIVE.

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Цены на еду в Украине

Продуктовая корзина — то, от чего не откажешься, ведь надо есть, чтобы жить. Но цены на продукты, пожалуй, одна из самых ощутимых статей расходов для украинцев. Конечно, на цены влияют и налоги для бизнеса, и потеря территорий, где выращивали овощи.

В 2023 году, уже немного придя в себя от полномасштабного вторжения и начиная вторую посевную кампанию во время великой войны, в Украине все же переживали дефицит продовольствия.

Сколько посеяли, какие регионы заменили Херсонщину и Николаевщину, тогда Новини.LIVE присоединилось к разговору с нардепом, членом комитета по аграрной политике Дмитрием Соломчуком.

В конце концов есть все, что хочется — роскошь не для многих. А вот большинству граждан приходится шокировано смотреть на цены, выбирать дешевле и экономить на продуктах питания.

Вот несколько примеров того, как за войну изменились цены на еду:

Яйца в начале 2022 года в среднем стоили 35 грн. за десяток. За последние тысячу дней этот продукт часто шокировал, особенно когда Минобороны закупило яйца по 17 грн за штуку.

цены на яйца
Как изменялись цены на яйца в Украине. Фото: скриншот отчета Минфина

Но для гражданского населения цены колебались, постепенно возрастая с 35 до 40, 50, 60 грн. И по состоянию на конец 2024 года яйца в магазинах стоят не менее 70 грн за десяток.

Цена на яйца
Цены на яйца в Украине. Фото: Новини.LIVE

Вроде бы незаметно, но выросли цены и на хлеб. С 2022 по 2024 год цена за буханку хлеба, например за батон, выросла на 8 грн. В 2022 году один батон стоил в среднем 20 грн, а вот на конец 2024 года — 28 грн.

Цены на хлеб
Цены на хлеб в Украине в 2022 году. Фото: скриншот отчета Минфина

Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2024 года потребительская инфляция повысится до 9,7%, а в начале 2025 года временно превысит 10%. То есть украинцев готовят к тому, что цены на продукты будут только расти.

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги ассоциируются у украинцев с двумя факторами — отсутствием света и воды, а также ростом цен. Блэкауты по стране начались в отопительном сезоне 2022-2023 года и продолжаются до сих пор. Каждый раз власть готовит население к худшим сценариям. Но временное отсутствие света — не самый большой вызов. А вот повышение цен на свет — это в свое время шокировало украинцев.

коммунальные услуги
Цены на коммунальные услуги в Украине. Фото: Новини.LIVE

Летом 2023 года правительство подняло тариф на свет в Украине — с 1,44 грн за киловатт оно выросло до 2,64 грн. Кроме того, забрали льготу, позволявшую украинцам платить меньше, если они использовали до 250 киловатт в час.

Цены на жилье в Украине

Рынок недвижимости переживает эмоциональные качели, если бы это можно было описать психологическим термином. Ведь стабильности на этом рынке во время войны не найти. Спрос на квартиры зависит от ситуации.

Поэтому в начале 2022 года, когда полномасштабная война только началась, в Ровенской или Львовской жилье было более привлекательным для переселенцев. И цены на квартиры в западном регионе резко подскочили в цене.

А вот в Киеве и Одессе тогда можно было подешевле купить или арендовать жилье. К примеру, в столице можно было найти квартиру в центре до 10 000 грн в месяц аренды.

Однако сейчас цены выросли в разы. Как писало Новини.LIVE, знаковым событием октября 2024 стало возвращение Киева на первое место по стоимости аренды жилья среди всех украинских городов.

аренда квартиры в Киеве
Средняя стоимость аренды квартир в разных районах Киева. Инфографика: Новини.LIVE

Больше о ценах на недвижимость в Украине в ноябре — в материале Новини.LIVE.

Напомним, недавно в эфире День.LIVE председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк говорила о жилье для ВПЛ, а также речь шла о зарплатах, пенсиях и льготах для украинцев в 2025 году.

Как мы писали ранее, цены на продукты питания рекордно выросли не только в Украине, но и в мире.

цены на квартиры инфляция війна цены на продукты

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