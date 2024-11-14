Ціни на оренду у Києві у жовтні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Ціни на оренду у Києві. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на оренду квартир в Україні продовжують зростати. Особливо це відчутно у великих західних містах та Києві. У листопаді за вартістю оренди житла столиця завоювала лідерство, обігнавши Львів, який був на першому місці з початку війни. При цьому аналітики зазначають, що найбільш помітно зростають в ціні невеликі приміщення. Цей тренд збережеться, ймовірно, й у 2025 році.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у листопаді 2024 року, скільки коштує тут винайняти житло та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди в Україні

У жовтні попит на оренду житла в Україні знизився майже в усіх регіонах, порівняно з вереснем 2024 року. Найбільший відтік орендарів спостерігався в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях. Проте, згідно з даними дослідження маркетплейсу DIM.RIA, протягом року інтерес до оренди зріс у таких областях, як Львівська, Тернопільська, Чернівецька та Одеська,

У половині областей України також зафіксовано незначне зниження цін на оренду, особливо у Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Знаковою подією жовтня стало повернення Києва на перше місце за вартістю оренди житла серед усіх українських міст. Столиця обігнала Львів, який лідирував із початку війни.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

При цьому, за словами експертів, найсильніше у вартості оренди зростають одно- та двокімнатні квартири, і ця тенденція, швидше за все, збережеться у 2025 році. Найбільше зростання очікується для просторих однокімнатних квартир площею 45-55 кв. м, а також для двокімнатних квартир, що підходять для розміщення сімей.

Як зазначає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, сім'ї збільшуються, багато переселенців привозять своїх батьків та родичів із небезпечних чи тимчасово окупованих регіонів.

"Формати європланувань: велика кухня-вітальня, окремі кімнати, два санвузли будуть дуже потрібні. Якщо вторинний ринок, то середні двокімнатні, передусім 55-65 квадратних метрів" — додала Берещак.

Що відбувається на ринку оренди Києва

У столиці, за даними DIM.RIA, середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 18218 грн. Найдоступніші ціни в Деснянському районі, де середня вартість складає 12 840 грн на місяць. Найдорожчим районом є Шевченківський, де оренда коштує в середньому 22 679 грн на місяць.

(інфографіка)

За даними ЛУН, на початку листопада середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить від 15 900 до 17 000 грн, а двокімнатної — від 19 100 до 25 000 грн.

Найдорожчі однокімнатні квартири розташовані у Печерському (33 200 грн), Шевченківському (24 000 грн) та Голосіївському (20 800 грн) районах. Найбільш доступні можна орендувати у Дніпровському та Дарницькому (15 000 грн), Святошинському (14 000 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

Середня вартість оренди квартир у різних районах Києва. Інфографіка: Новини.LIVE

Оренда двокімнатних квартир також найдорожча у Печерському (45 700 грн), Шевченківському (33 200 грн) та Голосіївському (27 500 грн) районах. Більш бюджетні двокімнатні варіанти знаходяться у Дніпровському (16 000 грн), Святошинському (15 000 грн) та Деснянському (12 000 грн) районах.

Серед трикімнатних квартир найдорожчими залишаються варіанти у Печерському (70 600 грн), Шевченківському (49 800 грн) та Голосіївському (41 500 грн) районах. Найменше за оренду просять у Дарницькому (22 000 грн), Святошинському (19 500 грн) та Деснянському (14 000 грн) районах.

Квартири, що здаються в оренду у Києві, та ціни на них

Квартира-студія у Голосіївському районі

Перша у нашому списку однокімнатна квартира здається у будинку, розташованому у Голосіївському районі. Квартира розташована в приватному секторі. Поряд магазини "Сільпо", "Фора", "Фоззі" та АТБ. Поблизу також розташовані торгово-розважальні центри "Артмол", "Домосфера" та "Атмосфера".

На території є власне паркування, свердловина, генератор та охорона. Поруч зручна транспортна розв'язка, громадський транспорт до станції метро "Теремки" та "Видубичі". Поблизу також розташований парк, ліс Конча-Заспи, музей "Пирогів".

Вартість оренди: 8 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у Голосіївському районі. Фото: OLX

Квартира-студія в ЖК "Караваєві Дачі"

Наступна однокімнатна квартира-студія пропонується в оренду у Солом'янському районі за адресою: вул. Польова, 73, у житловому комплексі "Караваєві дачі". Квартира з авторським ремонтом мыститься на 17 поверсі з 25 та має площу 32 кв. м.

Житло повністю обладнане меблями та технікою, включаючи плиту, бойлер, холодильник, кондиціонер, пральну машину та мікрохвильову піч. У квартирі встановлено великий розкладний диван, ліжко, широкоформатний телевізор, а також просторий засклений балкон.

Також помешкання оснащене індивідуальним опаленням та лічильниками. Територія житлового комплексу охороняється та обладнана відеоспостереженням, передбачено підземний та гостьовий паркінг.

Район відрізняється розвиненою інфраструктурою та зручною транспортною розв'язкою: до станцій метро "Політехнічний інститут" та "Шулявська" — близько 10 хвилин.

Вартість оренди: 11 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири в ЖК "Караваєві Дачі". Фото: OLX

1-кімнатна квартира у ЖК Seven

Остання однокімнатна квартира у нашому списку розташована на 13 поверсі 25-поверхового будинку за адресою вул. Дніпровська набережна, 16Г, будинку. Планування включає студію з окремою спальнею та суміщений санвузол з душовою кабіною. У спальні та вітальні встановлені кондиціонери.

Житло оснащене теплою підлогою, бойлером та посудомийною машиною, а також лічильниками на тепло та воду.

За 5 хвилин пішки знаходяться станція метро "Осокорки", торгово-розважальні центри River Mall та "Аркадія", а також набережна Дніпра. У будівлі встановлено генератор, який забезпечує роботу опалення, водопостачання та ліфтів.

Вартість оренди: 25 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у ЖК Seven. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у ЖК "Квартет"

Перша 2-кімнатна квартира у нашому списку пропонується у ЖК "Квартет" за адресою Митрополита Василя Липківського, 16Г. Квартира складається з кухні-вітальні та окремої спальні, а також санвузла з душовою кабіною. У помешканні є все необхідне для комфортного проживання: електрична плита, духова шафа, холодильник, чайник, кондиціонер, телевізор, пральна машина, бойлер, праска та пилотяг.

Житловий комплекс із цілодобовою охороною. За три хвилини пішки знаходяться магазини Novus та "Сільпо", за одну хвилину — McDonald's. Поряд також "Північний" залізничний вокзал, та станція метро "Вокзальна". Поруч є вся необхідна інфраструктура. У комплексі є підземний паркінг, який може використовуватись як укриття. За окрему плату можна орендувати паркомісце для автомобіля.

Вартість оренди: 700 доларів (приблизно 28 900 грн).

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири у ЖК "Квартет". Фото: OLX

3-кімнатна квартира у центрі Києва

Останнє помешкання у нашому списку. Трикімнатна квартира розташована в центрі міста за адресою вулиця Василя Тютюнника 22/26 (колишня Анрі Барбюса). Помешкання має дизайнерський ремонт і знаходиться за десять хвилин пішки від станції метро "Палац Україна" та за п'ятнадцять хвилин від станції метро "Печерська". Загальна площа квартири складає 90 квадратних метрів, житлова площа — 65 квадратних метрів, площа кухні-студії — 15 квадратних метрів.

Квартира оснащена всією необхідною побутовою технікою, включаючи холодильник, два плазмові телевізори, автоматичну пральну машину, бойлер, три кондиціонери, посудомийну машину, мікрохвильову піч, духову шафу, витяжку та газову плиту. Балкон засклений, на підлозі ламінат, встановлені євровікна та броньовані двері. Підлога з підігрівом, велика ванна кімната, окрема вбиральня та окрема спальня.

Квартира обставлена ​​сучасними меблями, включаючи двоспальне ліжко, два дивани, дві шафи-купе, кухонний гарнітур та інші предмети меблів. Встановлено нову сантехніку, нові батареї, замінено електрику.

Вартість оренди: 1000 доларів (приблизно 41 300 грн).

Оголошення з оренди 3-кімнатної квартири у центрі Києва. Фото: OLX

Нагадаємо, ми розповідали про ціни на оренду квартир у Львові. За оцінками експертів, ринок оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє активний розвиток із тенденцією до зростання цін та посилення конкуренції серед орендарів.

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