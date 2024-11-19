Продукти, комуналка та житло — як змінилися ціни в Україні

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE

Війна — це дорого, а жити у країні, яка воює, ще дорожче. Абсолютно все залежить від ходу бойових дій — ціни на житло і комунальні послуги, пальне і транспорт, на їжу, навчання тощо.

Як змінилися ціни на життя в Україні під час повномасштабної війни — в матеріалі Новини.LIVE.

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Ціни на їжу в Україні

Продуктовий кошик — те, від чого не відмовишся, адже треба їсти, аби жити. Та ціни на продукти, мабуть, одна з найвідчутніших статей витрат для українців. Звісно, що на ціни впливають і податки для бізнесу, і втрата територій, де вирощували овочі.

У 2023 році, вже трохи оговтавшись від повномасштабного вторгнення і починаючи другу посівну кампанію під час великої війни, в Україні все ж переживали дефіцит продовольства.

Скільки посіяли, які регіони замінили Херсонщину та Миколаївщину, тоді Новини.LIVE дізналося в розмові з нардепом, членом комітету з аграрної політики Дмитром Соломчуком.

Зрештою, їсти все, що хочеться — розкіш не для багатьох. А от більшості громадянам доводиться шоковано дивитися на ціни, обирати найдешевше й економити на продуктах харчування.

Ось кілька прикладів того, як за війну змінилися ціни на їжу:

Яйця на початку 2022 року в середньому коштували 35 грн за десяток. За останні тисячу днів цей продукт часто шокував, особливо коли Міноборони закупило яйця по 17 грн за штуку.

Як змінювалися ціни на яйця в Україні. Фото: скриншот звіту Мінфіну

Та для цивільного населення ціни коливалися, поступово зростаючи з 35 до 40, 50, 60 грн. І станом на кінець 2024 року яйця в магазинах коштують щонайменше 70 грн за десяток.

Ціни на яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ніби непомітно, але зросли ціни і на хліб. З 2022 по 2024 рік ціна за буханку хліба, наприклад за батон, зросла на 8 грн. У 2022 один батон коштував в середньому 20 грн, а от на кінець 2024 року — 28 грн.

Ціни на хліб в Україні в 2022 році. Фото: скриншот звіту Мінфіну

Загалом Національний банк України прогнозує, що до кінця 2024 року споживча інфляція підвищиться до 9,7%, а на початку 2025 року тимчасово перевищить 10%. Тобто, українців готують до того, що ціни на продукти лише зростатимуть.

Комунальні послуги

Комунальні послуги асоціюються в українців з двома факторами — відсутністю світла та води, а також зростанням цін. Блекаути по країні почалися в опалювальному сезоні 2022-2023 року і не закінчуються й досі. Щоразу влада готує населення до гірших сценаріїв. Але тимчасова відсутність світла — не найбільший виклик. А от підняття цін на світло — це свого часу шокувало українців.

Ціни на комунальні послуги в Україні. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2023 року уряд підняв тариф на світло в Україні — з 1,44 грн за кіловат він зріс до 2,64 грн. Крім того, забрали пільгу, яка дозволяла українцям платити менше, якщо вони використовували до 250 кіловат на годину.

Ціни на житло в Україні

Ринок нерухомості переживає емоційні гойдалки, якби це можна було описати психологічним терміном. Адже стабільності на цьому ринку в часи війни не знайти. Попит на квартири залежить від безпекової ситуації.

Тому на початку 2022 року, коли повномасштабна війна тільки почалася, на Рівненщині або Львівщині житло було більш привабливе для переселенців. І ціни на квартири в західному регіоні різко підскочили в ціні.

А от в Києві та Одесі тоді можна було дешевше купити чи орендувати житло. Наприклад, у столиці можна було знайти квартиру в центрі до 10 000 грн за місяць оренди.

Однак, нині ціни виросли в рази. Як писало Новини.LIVE, знаковою подією жовтня 2024 року стало повернення Києва на перше місце за вартістю оренди житла серед усіх українських міст.

Середня вартість оренди квартир у різних районах Києва. Інфографіка: Новини.LIVE

Більше про ціни на нерухомість в Україні в листопаді — в матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно в ефірі День.LIVE голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк говорила про житло для ВПО, а також йшлося про зарплати, пенсії та пільги для українців у 2025 році.

Як ми писали раніше, ціни на продукти харчування рекордно зросли не лише в Україні, а й у світі.