Ціни в Україні продовжуть зростати — деталі від НБУ

Чоловік у супермаркеті. Фото: novostipmr.com

В Україні ціни зростатимуть найближчі місяці через кілька чинників. Серед них — вплив на ринок продовольчих товарів, зростання бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

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Якого рівня сягне інфляція

Регулятор прогнозує, що до кінця 2024 року споживча інфляція підвищиться до 9,7%, а на початку 2025 року тимчасово перевищить 10%. Однак в НБУ очікують, що вже навесні 2025 року інфляція почне знижуватися.

"Завдяки заходам процентної та валютно-курсової політики регулятора, а також зростанню пропозиції продовольчих товарів і послабленню зовнішнього цінового тиску вона сповільниться до 6,9% наприкінці 2025 року", — зазначили в Нацбанку.

Також очікується, що у 2026 році інфляція буде поступово знижуватися і досягне рівня 5%, що стане можливим завдяки покращенню ситуації в енергетичній галузі та збільшенню обсягів врожаїв.

Як зростуть ціни в Україні

Згідно з оновленим прогнозом Нацбанку, ціни на продовольчі товари й надалі зазнаватимуть тиску в найближчому майбутньому. Внаслідок низької бази порівняння з минулим роком, продовольча інфляція пришвидшиться до другого кварталу наступного року. Крім того, подорожчання сирих продуктів, викликане вторинними ефектами, спричинить зростання цін і на оброблені харчові продукти.

Однак із надходженням на ринок продукції з нових урожаїв інфляція сирих продуктів поступово сповільниться і до кінця 2025 року очікується зниження до приблизно 6%.

"Цей процес триватиме й надалі завдяки поступовому нарощуванню виробництва харчових продуктів, подальшому налагодженню логістики, а також зниженню світових цін на продовольство, що сприятиме сповільненню продовольчої інфляції до близько 3% у 2026 році", — прогнозує регулятор.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні підвищення акцизних податків з 1 вересня поточного року позначилося на вартості скрапленого газу. Проте очікується зростання цін на бензин та дизельне пальне у 2025 році.

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