Ціни на продовольство сягнули 1,5-річного максимуму

Покупці в магазині. Фото: УНІАН

У жовтні 2024 року глобальні ціни на продукти харчування піднялися до найвищого рівня за останні півтора року. Основним чинником цього стало стрімке подорожчання рослинних олій. Також на світових ринках спостерігається помітне зростання цін на цукор та молочні продукти.

Про це йдеться в даних Індексу продовольчих цін ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН).

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Як зросли ціни на продовольство

Згідно з підрахунками ФАО, у жовтні 2024 року індекс продовольчих цін сягнув 127,4 пункту, що на 2% вище, ніж у вересні, і на 5,5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Проте це значення залишається на 20,5% нижчим від рекордного піку, зафіксованого у березні 2022 року, коли глобальні продовольчі ціни різко зросли через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зростання цін на рослинні олії стало основною причиною підвищення продовольчого індексу у жовтні, зазначають в ООН. На світових ринках їхня вартість зросла на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму. Найбільші коливання цін спостерігалися на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії, що, на думку експертів, спричинено побоюваннями щодо можливого скорочення обсягів виробництва.

У жовтні індекс цін на цукор зріс на 2,6%, зокрема через занепокоєння щодо врожаю в Бразилії, де фіксується посушлива погода.

Ціни на молочні продукти також продемонстрували зростання: за даними ФАО, їхня вартість збільшилася на 1,9% упродовж місяця і наразі на 21,4% вища, ніж минулого року. Основними причинами подорожчання стали підвищення світових цін на сири та вершкове масло, тоді як котирування на сухе молоко, навпаки, знизилися.

Зростання цін на основні зернові культури в жовтні було більш помірним: індекс підвищився на 0,9% через збільшення експортних цін на пшеницю та кукурудзу, але загалом вартість зерна залишилася на 8,3% нижчою, ніж у жовтні 2023 року.

Проте занепокоєння щодо пшениці зростає, оскільки світові ціни на неї збільшуються вже другий місяць поспіль. Основним чинником цього є несприятливі погодні умови, які впливають на посів озимих у кількох ключових експортних регіонах Північної півкулі, зокрема в Європейському Союзі. Водночас індекс цін на рис знизився на 5,6% у жовтні, оскільки після скасування Індією обмежень на експорт неподрібненого рису на ринку очікується зростання конкуренції серед експортерів.

Ціни на м’ясо стали єдиною категорією продовольчих товарів, яка в жовтні зафіксувала зниження. На відміну від загальної тенденції до зростання, індекс цін на м'ясо зменшився на 0,3% порівняно з вереснем. Зниження цін на м'ясо в жовтні здебільшого було обумовлене падінням вартості свинини, що стало наслідком збільшення обсягів забою в Західній Європі на тлі послабленого внутрішнього та міжнародного попиту. Крім того, знизилися ціни на м’ясо птиці та баранину, тоді як яловичина, навпаки, подорожчала.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські виробники недоотримали до 30% врожаю картоплі. Через це на ринку вже відчувається дефіцит базового овочу.

Ми також писали, що ціни на моркву в Україні, як і на більшість овочів, продовжують зростати цієї осені. Причиною цього є не лише звичні сезонні фактори, а й нові обставини, що вплинули на ринок цього року.