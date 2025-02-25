Ціна 1 грама золота в Україні на 25 лютого 2025 року: актуальні тарифи ломбардів та НБУ

Золотий злиток у руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на золото у світі останнім часом стрімко зростають. Це відбувається через економічну нестабільність, зростання інфляції та знецінення національних валют. Цей дорогоцінний метал часто використовується як безпечний актив.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 25 лютого.

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Що відбувається з цінами на золото

Світові ціни на золото у понеділок, 24 лютого, підскочили до рекордного рівня на тлі підвищеного попиту на безпечні активи. Воно викликане побоюваннями щодо тарифних планів президента США Дональда Трампа.

Спотова ціна на золото зросла на 0,2%, досягнувши 2941,60 долара за унцію. Раніше під час сесії вона досягла 2956,15, що стало одинадцятим рекордним максимумом у 2025 році. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,2% до 2957,50 долара.

"Інвестори впевнені, що найближчими тижнями, місяцями та, можливо, довше ціни на золото продовжать зростання. Поки зберігається невизначеність, золото, швидше за все, продовжить дорожчати, оскільки його шлях найменшого опору залишається висхідним", — зазначив старший ринковий аналітик Kitco Metals Джим Вайкофф.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив про запровадження нових тарифів. Ці заходи сприймаються як фактор, що сприяє зростанню інфляції та можливому розпалюванню торгових воєн, що своєю чергою посилює попит на безпечні активи, такі як золото.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 879,81 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 868,17 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 841,01 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 279,06 грн/грам;

375 проба: 1 440,38 грн/грам;

500 проба: 1 920,51 грн/грам;

583 проба: 2 239,31 грн/грам;

585 проба: 2 246,99 грн/грам;

750 проба: 2 880,76 грн/грам;

900 проба: 3 456,91 грн/грам;

916 проба: 3 518,37 грн/грам;

958 проба: 3 679,69 грн/грам;

999 проба: 3 837,17 грн/грам;

999,9 проба: 3 840,63 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 574,75 грн/грам;

500 проба: 2 088,33 грн/грам;

583 проба: 2 470,20 грн/грам;

585 проба: 2 516,00 грн/грам;

750 проба: 3 192,40 грн/грам;

900 проба: 3 813,50 грн/грам;

916 проба: 3 876,50 грн/грам;

958 проба: 4 028.66 грн/грам;

999 проба: 4 300,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Можна здавати не лише золото, а й вироби із кольорових металів. Їх слід відносити до пунктів приймання вторинної сировини. Вартість міді в таких пунктах постійно зростає.

Ціни на латунь в Україні також збільшуються. Цей сплав цінується за свої унікальні властивості, зокрема високу міцність, стійкість до корозії та відмінну електропровідність.