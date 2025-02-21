Как заработать на металлоломе в Украине в 2025 году: актуальные цены, рыночные тенденции и выгодные предложения

Производство металла. Фото: townnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка металлов — это важный процесс, позволяющий повторно использовать ценные ресурсы, сократить потребность в добыче новых руд и снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря современным технологиям, металлы могут быть очищены и восстановлены до состояния, пригодного для производства новых изделий. Переработка металлов позволяет превращать отходы в ресурсы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 21 февраля 2025 года.

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Какая ситуация с металлургией в Украине

Металлургические предприятия Украины по итогам января 2025 года снизили экспорт товарного чугуна на 9,6% по сравнению с январем 2024 года — до 128,59 тыс. тонн. Однако по сравнению с декабрем 2024 года отгрузки выросли на 1,6%.

США остаются основным направлением экспорта украинского чугуна — 115,35 тыс. тонн, что составляет 89,7% общего объема поставок. Небольшая часть экспорта пришлась на страны Европейского союза, в частности на Нидерланды (4,97 тыс. тонн) и Польшу (4,48 тыс. тонн).

Выручка украинских металлургических компаний от экспорта чугуна за январь составила 51,58 млн долларов, что на 3,2% больше в годовом исчислении и на 3,4% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

В 2024 году Украина увеличила экспорт товарного чугуна на 3,4% по сравнению с 2023 годом — с 1,25 млн тонн до 1,29 млн тонн. В 2022 году этот показатель составил 1,32 млн тонн, а в 2021 году — 3,23 млн тонн. За 2024 год украинские металлурги получили от экспорта пятьсот миллионов 500,34 млн долларов, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

Цены на чермет в Украине в феврале 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 21 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

В пунктах приема вторсырья цены на цветные металлы значительно выше по сравнению с черными металлами. Например, стоимость меди в Украине постоянно увеличивается, что делает ее особенно выгодной для сдачи на переработку.

Кроме того, можно сдавать и драгоценные металлы. Цены на золото в ломбардах продолжают расти, что связано с рядом экономических и геополитических факторов.