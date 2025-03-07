Цена 1 грамма золота в Украине на 7 марта 2025 года — официальные данные НБУ и актуальные тарифы ломбардов

Золотой слиток в руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время мировые цены на золото стремительно растут. Такая тенденция обусловлена общей экономической нестабильностью и агрессивной политикой президента США Дональда Трампа. Золото остается популярным средством для сохранения капитала в условиях экономической неопределенности. Этот драгоценный металл часто используется как безопасный актив.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 7 марта.

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Что происходит с ценами на золото

В четверг, 6 марта, цены на золото выросли благодаря ослаблению курса доллара США. Спотовая стоимость этого металла поднялась на 0,1% — до 2 921,19 доллара за унцию, фьючерсы на золото в США также выросли на 0,1% — до 2 929,30 доллара.

Торговая политика Дональда Трампа обострила отношения США с Канадой, Мексикой и Китаем. Канада и Китай ввели тарифы в ответ на некоторые категории американского импорта, а Мексика пообещала принять аналогичные меры.

Опасения относительно тарифной политики Трампа способствовали росту цен на золото, которое считается активом-убежищем. 24 февраля котировки достигли рекордного уровня 2 956,15 доллара за унцию, а с начала года золото подорожало более чем на 11%.

Золото обычно рассматривается как защита от политической неопределенности и инфляции.

"Психологическая отметка в три тысячи долларов становится все более достижимой, поскольку цены снова перешли к росту после кратковременной коррекции", — отметил рыночный стратег Йеап Джун Ронг.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 840,16 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 828,64 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 801,76 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 265,99 грн/грамм;

375 проба: 1 425,66 грн/грамм;

500 проба: 1 900,88 грн/грамм;

583 проба: 2 216,43 грн/грамм;

585 проба: 2 224,03 грн/грамм;

750 проба: 2 851,32 грн/грамм;

900 проба: 3 421,58 грн/грамм;

916 проба: 3 482,41 грн/грамм;

958 проба: 3 642,09 грн/грамм;

999 проба: 3 797,96 грн/грамм;

999,9 проба: 3 801,38 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 484,60 грн/грамм;

500 проба: 1 922,5 грн/грамм;

583 проба: 2 471,00 грн/грамм;

585 проба: 2 475,00 грн/грамм;

750 проба: 3 156,16 грн/грамм;

900 проба: 3 764,83 грн/грамм;

916 проба: 3 786,20 грн/грамм;

958 проба: 3909, 00 грн/грамм;

999 проба: 4 300,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Можно сдавать не только золото, но и изделия из цветных металлов. Их следует относить в пункты приема вторичного сырья. Стоимость меди в Украине, например, также постоянно растет.

Цены на латунь в Украине постоянно увеличиваются. Этот сплав высоко ценится за свои уникальные свойства, такие как прочность, коррозионную стойкость и высокую электропроводность.