Стоимость латуни в феврале 2025 года: актуальные тарифы, рыночные тренды и анализ

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, который широко используется в сантехнике, декоре и промышленности. Переработка латуни позволяет не только сохранить ценные компоненты сплава, но и избежать образования токсичных отходов. Сдача латунных изделий на переработку сокращает потребность в добыче новых ресурсов, снижая нагрузку на окружающую среду. Кроме того, это помогает заработать дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 24 февраля.

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Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК), который входит в группу "Метинвест", в 2025 году инвестирует более 62,5 млн грн в модернизацию техники горнотранспортного цеха №1 (ГТЦ-1).

Сейчас ГТЦ-1 работает на предельной мощности — 37-38 самосвалов в смену, что соответствует довоенным показателям. Основная задача цеха — транспортировка горной массы из карьера на приемные колодцы дробильной фабрики, что обеспечивает перевозку около 1,5 млн. кубометров ежемесячно.

Для поддержания стабильной работы предприятие реализует мероприятия по повышению эффективности. Одним из приоритетных направлений является исследование износостойкости шин и увеличение их срока службы. Сейчас самосвалы ГТЦ-1 оснащены шинами Michelin (ресурс — 84 тыс. км) и Maxam (80 — тыс. км), а в 2025 году планируется переход на Bridgestone, имеющие лучшие характеристики.

Продлить срок эксплуатации шин до 95 тыс. км позволит строгий контроль давления, который осуществляют механики и водители. Кроме того, предприятие возобновляет практику ремонта шин самостоятельно, что не только снизит расходы, но и увеличит их ресурс.

Одним из главных факторов, влияющих на износ шин, является состояние карьерных дорог, поэтому их поддержка в надлежащем состоянии остается в центре внимания. Также совместно с Первомайским карьером ГТЦ-1 работает над сокращением расхода дизельного топлива.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 24 февраля и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 165 до 190 грн;

Винницкая область — от 185 до 200 грн;

Волынская область — от 180 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 160 до 180 грн;

Житомирская область — от 160 до 180 грн;

Закарпатская область — от 180 до 195 грн;

Запорожская область — от 160 до 205 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 185 грн;

Кировоградская область — от 175 до 185 грн;

Львовская область — от 175 до 185 грн;

Николаевская область — от 175 до 190 грн;

Одесская область — от 170 до 190 грн;

Полтавская область — от 175 до 185 грн;

Ровенская область — от 175 до 185 грн;

Сумская область — от 185 до 205 грн;

Тернопольская область — от 180 до 205 грн;

Харьковская область — от 180 до 200 грн;

Хмельницкая область — от 175 до 185 грн;

Черкасская область — от 175 до 185 грн;

Черновицкая область — от 170 до 190 грн;

Черниговская область — от 175 до 190 грн.

В пунктах приема металлолома принимают не только латунь, но и другие цветные металлы. Например, алюминий, который стоит дешевле латуни, но его сдача все равно остается выгодной для тех, кто сдает его на переработку. Кроме того, в последнее время на рынке наблюдается тенденция к росту цен на цветные металлы.

Наиболее прибыльным среди цветных металлов является медь. Ее стоимость в Украине постоянно растет, что делает сдачу меди на переработку особенно выгодной.