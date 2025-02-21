Як заробити на металобрухті в Україні у 2025 році: актуальні ціни, ринкові тенденції та вигідні пропозиції

Виробництво металу. Фото: townnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Переробка металів — це важливий процес, що дозволяє повторно використовувати цінні ресурси, скоротити потребу у видобутку нових руд та знизити навантаження на довкілля. Завдяки сучасним технологіям, метали можуть бути очищені та відновлені до стану, придатного для виробництва нових виробів. Переробка металів дозволяє перетворювати відходи на ресурси.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 21 лютого 2025 року.

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Металургійні підприємства України за підсумками січня 2025 року знизили експорт товарного чавуну на 9,6% порівняно із січнем 2024 року — до 128,59 тис. тонн. Проте порівняно з груднем 2024 року відвантаження зросло на 1,6%.

США залишаються основним напрямом експорту українського чавуну — 115,35 тис. тонн, що становить 89,7% загального обсягу постачань. Невелика частина експорту припала на країни Європейського союзу, зокрема на Нідерланди (4,97 тис. тонн) та Польщу (4,48 тис. тонн).

Виторг українських металургійних компаній від експорту чавуну за січень склав 51,58 млн доларів, що на 3,2% більше у річному обчисленні та на 3,4% більше у порівнянні з груднем 2024 року.

У 2024 році Україна збільшила експорт товарного чавуну на 3,4% порівняно з 2023 роком — з 1,25 млн тонн до 1,29 млн тонн. У 2022 році цей показник становив 1,32 млн тонн, а у 2021 році — 3,23 млн тонн. За 2024 рік українські металурги отримали від експорту п'ятсот мільйонів 500,34 млн доларів, що на 6,1% більше, ніж роком раніше.

Ціни на чормет в Україні у лютому 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 21 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5,5 грн.

У пунктах приймання вторсировини ціни на кольорові метали значно вищі порівняно з чорними металами. Наприклад, вартість міді в Україні постійно збільшується, що робить її особливо вигідною для здавання на переробку.

Крім того, можна здавати й дорогоцінні метали. Ціни на золото в ломбардах продовжують зростати, що пов’язано з низкою економічних та геополітичних чинників.