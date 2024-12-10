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Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

10 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 10 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: aws.ehowcdn.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь 00 сплав меди и цинка, свойства которого зависят от их соотношения. С увеличением частицы цинка материал становится более твердым и прочным, но теряет пластичность. Латунь ценится за стойкость к коррозии, прочность, пластичность, а также тепло- и электропроводность, что делает ее популярным сплавом в производстве сантехники, арматуры, деталей машин, инструментов, ювелирных украшений и музыкальных инструментов. Этот сплав подлежит переработке, что помогает экономить природные ресурсы, снизить отходы и загрязнение окружающей среды, а также приносит доход.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуни

Латунь во многих странах применяют для чеканки монет благодаря прочности и устойчивости к коррозии. Монеты из этого сплава отличаются золотистым оттенком. Кроме того, латунь активно используется при изготовлении музыкальных инструментов, таких как трубы, саксофоны и фаготы благодаря способности обеспечивать насыщенный и теплый звук.

Древние римляне применяли латунь для создания, парадных доспехов, украшений и застежек. После распада Рима производство латуни сократилось, но возродилось в эпоху Каролингов. Этот пластичнее бронзы сплав использовали для изготовления кувшинов, тазов, ламп, чаш и других предметов быта.

В эпоху Возрождения латунь была одним из самых востребованных материалов для создания скульптур. Мастера, такие как Леонардо да Винчи и Донателло, использовали технику литья из латуни в своих произведениях. Этот материал также активно применяли другие выдающиеся художники того времени, включая Микеланджело, Рафаэля и Бернини.

Латунь считается гипоаллергенным материалом, однако у некоторых людей может возникнуть легкая аллергическая реакция из-за наличия в сплаве небольших количеств других металлов. Однако украшения и изделия из латуни в целом безопасны для большинства.

Латунь считается экологически безопасным материалом благодаря своей долговечности и способности многократной переработки без потери свойств, что позволяет существенно снизить потребность в использовании новых ресурсов.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 10 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 145 до 170 грн;

Винницкая область — от 145 до 170 грн;

Волынская область — от 135 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 140 до 180 грн;

Житомирская область — от 135 до 170 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 140 до 170 грн;

Ивано—Франковская область — от 140 до 165 грн;

Кировоградская область — от 130 до 160 грн;

Львовская область — от 135 до 165 грн;

Николаевская область — от 135 до 170 грн;

Одесская область — от 145 до 180 грн;

Полтавская область — от 135 до 175 грн;

Ровенская область — от 135 до 175 грн;

Сумская область – от 135 до 170 грн;

Тернопольская область — от 145 до 170 грн;

Харьковская область — от 140 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 170 грн;

Черкасская область — от 145 до 165 грн;

Черновицкая область — от 135 до 170 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Что еще стоит знать украинцам

На других цветных металлах можно хорошо заработать. Алюминиевые изделия отлично поддаются переработке, поэтому выгодно сдавать их в пункты приемки. К тому же этот металл достаточно легко найти дома

Мы также рассматривали стоимость других цветных металлов, например меди. Ее цена зависит от региона, содержания примесей, объема лома и других факторов. Однако медь остается одним из самых дорогих металлов в пунктах приема вторсырья.

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