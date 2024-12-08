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Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні

8 грудня 2024 06:40
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на мідь та кольорові метали станом на 8 грудня 2024 року
Брухт на звалищі. Фото: Freepik
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть здати на повторну переробку кілограм брухту кольорових металів і заробити кілька сотень гривень. Це хороший варіант для отримання додаткового доходу. Якщо зосередитися на міді, то суми виходитимуть солідні, бо цей метал — один із найпоширеніших, його легко добути в домашніх умовах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту міді та де українці можуть знайти метал.

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Ціни на мідь в Україні

Підприємства, які займаються повторним переробленням чорних і кольорових металів, купують брухт за відносно вигідними цінами. Але на актуальну вартість можуть вплинути певні фактори, зокрема обсяг, сезон (взимку дорожче), засміченість, домішки, наявність корозії, потреба додаткового очищення тощо. Поганий стан брухту часто призводить до зменшення кінцевої суми доходів.

Плюс у кожному регіоні України сформувалися власні межі вартості 1 кг брухту міді. Станом на грудень 2024 року середні цінові показники в різних областях такі:

  • Київська область — до 295 грн;
  • Вінницька область — до 310 грн;
  • Дніпропетровська область — до 290 грн;
  • Житомирська область — до 270 грн;
  • Запорізька область — до 330 грн;
  • Івано-Франківська область — до 270 грн;
  • Кіровоградська область — до 280 грн;
  • Львівська область — до 250 грн;
  • Миколаївська область — до 290 грн;
  • Одеська область — до 290 грн;
  • Полтавська область — до 295 грн;
  • Сумська область — до 250 грн;
  • Тернопільська область — до 250 грн;
  • Харківська область — до 310 грн;
  • Хмельницька область — до 285 грн;
  • Черкаська область — до 280 грн;
  • Чернівецька область — до 270 грн;
  • Чернігівська область — до 265 грн.
  • Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні - фото 1
    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
  • Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні - фото 2
    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
  • Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні - фото 3
    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
  • Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні - фото 4
    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
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    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
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    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
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    Ціни на мідь в Україні (за 1 кг). Фото: скриншот
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Де знайти мідь в домашніх умовах

Це один із найпоширеніших металів, тому вдома є чимало джерел міді. Першочергово треба звернути увагу на поламані побутові прилади чи стару техніку, яку згодом плануєте викинути на смітник. Мідь широко використовується в електроніці та побутових пристроях, зокрема холодильниках, телевізорах тощо.

Інше джерело — сантехніка. Труби та фітинги зі старих систем зазвичай зроблені з міді, як і крани. Можливо, вдома завалялися непотрібні батареї та акумулятори, де також велика кількість мідних елементів. І звісно, як не згадати про антикварні предмети, декор, старі електропроводки після ремонтів чи навіть радіатори в комп’ютерах.

Нагадаємо, чорні металі найменш вигідно здавати на брухт, оскільки вони коштують недорого. Проте попит стабільно високий, отже можна не хвилюватися, що не буде покупців. Плюс чормет дуже легко знайти в домашніх умовах.  

Також ми писали, що українці можуть швидко заробити гроші, здавши золото в ломбард. Національний банк теж закуповує дорогоцінні метали у суб’єктів господарювання, що робить золото товаром, що має попит.

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