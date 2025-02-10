Ціна за 1 грам золота в Україні станом на 10 лютого 2025 року — актуальні тарифи ломбардів

Злитки золота в руці. Фото: businessinsider.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Світові ціни на золото останнім часом демонструють значне зростання. Воно викликане інфляційними очікуваннями, геополітичною нестабільністю та політикою центральних банків, які наразі активно нарощують золоті резерви.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 10 лютого.

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Що відбувається з цінами на золото та дорогоцінні метали

Ціни на золото в середу зросли на 1,2%, досягнувши нового рекордного рівня понад 2 877 доларів за унцію. Зростання відбувається на тлі занепокоєння через наслідки торгових війн, зокрема між США та Китаєм, а також через можливий вплив нових тарифів на інфляцію та монетарну політику США.

За даними експертів, збільшення попиту на золото спостерігається, оскільки великі дилери намагаються перевезти метал до США до введення мит. Так звані орендні ставки (lease rates) на золото в Лондоні зросли до 4,7% на місяць, тоді як раніше були близькі до нуля. Також подорожчали срібло, платина та паладій.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 782,90 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 771,55 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 745,07 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 247,11 грн/г рам;

375 проба: 1 404,40 грн/грам;

500 проба: 1 872,54 грн/грам;

583 проба: 2 183,38 грн/грам;

585 проба: 2 190,87 грн/грам;

750 проба: 2 808,80 грн/грам;

900 проба: 3 370,56 грн/грам;

916 проба: 3 430,48 грн/грам;

958 проба: 3 587,78 грн/грам;

999 проба: 3 741,32 грн/грам;

999,9 проба: 3 744,70 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 524,75 грн/грам;

500 проба: 2 088,33 грн/грам;

583 проба: 2 451,20 грн/грам;

585 проба: 2 456,00 грн/грам;

750 проба: 3 132,40 грн/грам;

900 проба: 3 738,50 грн/грам;

916 проба: 3 801,50 грн/грам;

958 проба: 4 002,20 грн/грам;

999 проба: 4 028,66 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Латунь, хоча і не є дорогоцінним металом, але також може принести непоганий дохід. Її залюбки приймають на переробку.

Також пункти приймання брухту активно закуповують інші кольорові метали. У лютому ціни на алюміній в Україні продовжують утримуватися на високому рівні.