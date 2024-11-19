Как закрыть карту Ощадбанка — инструкция для кредитных и виртуальных счетов

Отделение Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Может быть несколько причин, чтобы закрыть платежную карту, включая изменение финансового учреждения, желание ускорить банковские операции или переезд в другой регион. Многие ситуации могут стать основанием для отказа от пользования картой Ощадбанка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как закрыть кредитную карту Ощадбанка.

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Как закрыть кредитную карту Ощадбанка

Закрыть пластиковую карту Ощадбанка дистанционно невозможно. Для этого нужно лично обратиться в банк с документом, подтверждающим личность, и самой картой. Процесс состоит из следующих этапов:

визит в банковское учреждение;

написание заявления;

сдача карты для ее утилизации работнику банка (обычно пластик разрезают при клиенте).

Важно знать, что для закрытия карты на ее счете не должно быть задолженности, а остаток средств нужно перебросить на другой счет.

Отсутствие движения денежных средств и каких-либо долгов на счете лишь ускорит процесс аннулирования. Полностью закрыть кредитную карту можно за 30 дней с момента отправки заявки.

Как закрыть карту Ощадбанка онлайн

В онлайн-режиме карту можно закрыть только в том случае, если речь идет о виртуальном счете. Для этого нужно оставить заявку на сайте "Ощад 24/7", выбрав необходимую для закрытия карточку.

В личном кабинете эта операция занимает всего несколько минут, однако сначала нужно перевести остаток средств на другую активную карту.

Чтобы оставить заявку на закрытие, необходимо:

в онлайн-кабинете выбрать карту, которую нужно закрыть, и нажать на нее;

зайти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";

ознакомиться с условиями закрытия и согласиться со всеми требованиями проведения;

подтвердить операцию с помощью SMS-сообщения, поступающего на ваш номер телефона.

На экране появится сообщение, что означает, что карта готова к закрытию. Клиенту остается выбрать, что делать дальше: перейти к главной странице веб-банкинга или выйти из программы.

Напомним, в Ощадбанке предоставили объяснение, как клиентам не переплачивать за услуги. Это касается услуги SMS-информирования.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка могут защитить деньги на карте от мошенничества. Для этого они могут использовать специальную программу страхования карт.