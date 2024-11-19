Как закрыть карту Ощадбанка — инструкция для кредитных и виртуальных счетов

Как закрыть кредитную карту Ощадбанка — инструкция
Может быть несколько причин, чтобы закрыть платежную карту, включая изменение финансового учреждения, желание ускорить банковские операции или переезд в другой регион. Многие ситуации могут стать основанием для отказа от пользования картой Ощадбанка.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как закрыть кредитную карту Ощадбанка.
Как закрыть кредитную карту Ощадбанка
Закрыть пластиковую карту Ощадбанка дистанционно невозможно. Для этого нужно лично обратиться в банк с документом, подтверждающим личность, и самой картой. Процесс состоит из следующих этапов:
- визит в банковское учреждение;
- написание заявления;
- сдача карты для ее утилизации работнику банка (обычно пластик разрезают при клиенте).
Важно знать, что для закрытия карты на ее счете не должно быть задолженности, а остаток средств нужно перебросить на другой счет.
Отсутствие движения денежных средств и каких-либо долгов на счете лишь ускорит процесс аннулирования. Полностью закрыть кредитную карту можно за 30 дней с момента отправки заявки.
Как закрыть карту Ощадбанка онлайн
В онлайн-режиме карту можно закрыть только в том случае, если речь идет о виртуальном счете. Для этого нужно оставить заявку на сайте "Ощад 24/7", выбрав необходимую для закрытия карточку.
В личном кабинете эта операция занимает всего несколько минут, однако сначала нужно перевести остаток средств на другую активную карту.
Чтобы оставить заявку на закрытие, необходимо:
- в онлайн-кабинете выбрать карту, которую нужно закрыть, и нажать на нее;
- зайти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";
- ознакомиться с условиями закрытия и согласиться со всеми требованиями проведения;
- подтвердить операцию с помощью SMS-сообщения, поступающего на ваш номер телефона.
На экране появится сообщение, что означает, что карта готова к закрытию. Клиенту остается выбрать, что делать дальше: перейти к главной странице веб-банкинга или выйти из программы.
Напомним, в Ощадбанке предоставили объяснение, как клиентам не переплачивать за услуги. Это касается услуги SMS-информирования.
Также мы писали, что клиенты Ощадбанка могут защитить деньги на карте от мошенничества. Для этого они могут использовать специальную программу страхования карт.
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