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Ощадбанк змінює умови обслуговування деяких карток з 1 грудня

18 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнтів Ощадбанку попередили про нові умови обслуговування — що зміниться з 1 грудня
Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний Ощадбанк з 1 грудня 2024 року змінює умови обслуговування для власників зарплатних карток. Клієнти фінустанови зможуть знімати готівку без комісії не лише в банкоматах Ощадбанку, але й у пристроях інших українських банків.

Про це розповідає видання "На пенсії" з посиланням на пресслужбу фінустанови.

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Детальніше про нововведення

Зазначено, що це покращення стосуватиметься не лише зарплатних карток, але й усіх платіжних карток банку. Нововведення дозволить клієнтам економити на знятті готівки без прив’язки до банкоматів конкретного банку.

Ощадбанк сподівається, що нове нововведення підвищить привабливість співпраці для організацій, які виплачують зарплати через банк. Відсутність комісій за зняття готівки стане додатковим стимулом для компаній обирати Ощадбанк як основний банк для зарплатних проєктів. Це дозволить зміцнити зв’язки з існуючими партнерами та залучити нових клієнтів, які працюють у рамках таких програм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємці матимуть змогу отримати 15% компенсації за придбання вітчизняної техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких державний Ощадбанк. Міністерство економіки підписало меморандуми з цими банками, що розширює доступ до програми часткової компенсації для підтримки українського виробництва.

Ми також розповідали, що в Ощадбанку дали поради, що робити у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.

зарплати Ощадбанк банки банківські карти послуги

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Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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06:01 Ощадбанк змінює умови обслуговування деяких карток з 1 грудня

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