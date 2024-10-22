Ощадбанк назвав спосіб надійного захисту від шахрайства — що варто знати

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть надійно захистити власні гроші на картці від шахрайства. Для цього можна скористатися спеціальною програмою страхування карток.

Про це повідомляється на сторінці Ощадбанку у Facebook.

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У банку розповіли, що загалом клієнти мають теж дбати про захист грошей на власній картці. Йдеться про основні правила безпеки:

нікому не передавати свої паролі;

не довіряти незнайомим листам та SMS-повідомленням із пропозицією відкрити посилання.

З іншими ситуаціями вдасться впоратись завдяки страхуванню карток, доступному в Ощаді від СК "Кардіф".

В рамках програми покривають наступні ризики:

шахрайство в торговельно-сервісній мережі;

у мережі Інтернет;

через банкомати;

шляхом обману через психологічний тиск на клієнта;

через виманювання даних;

через дублікат фінансового номера.

Також можна не хвилюватися у разі викрадення готівки, знятої з картки в касі або банкоматі Ощадбанку.

Тарифи. Джерело: Ощадбанк

Окрім того, компенсується у разі втрати платіжної картки перевипуск за тарифами банку.

Тарифи. Джерело: Ощадбанк

"Оформляйте страхування в найближчому відділенні та будьте спокійні за свої кошти 24/7 у будь-якій країні світу", — додали у банку.

Тарифи. Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка держфінустанови "Ощадбанк" розповіла про схему, за якою банк списує комісію під час оплати через термінал. З рахунків громадян списують кошти за так звану "обробку авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок".

Раніше ми писали, що клієнти державного" Ощадбанку" стикаються з проблемами при обслуговуванні депозитів. Жінка розмістила депозит у розмірі 30 тисяч гривень, але пізніше виявила, що кошти зникли з рахунку.