Ощадбанк назвав спосіб надійного захисту від шахрайства — що варто знати

Клієнти Ощадбанку можуть захиститись від шахрайства — деталі
Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть надійно захистити власні гроші на картці від шахрайства. Для цього можна скористатися спеціальною програмою страхування карток.
Про це повідомляється на сторінці Ощадбанку у Facebook.
Спосіб надійного захисту від шахрайства в Ощадбанку
У банку розповіли, що загалом клієнти мають теж дбати про захист грошей на власній картці. Йдеться про основні правила безпеки:
- нікому не передавати свої паролі;
- не довіряти незнайомим листам та SMS-повідомленням із пропозицією відкрити посилання.
З іншими ситуаціями вдасться впоратись завдяки страхуванню карток, доступному в Ощаді від СК "Кардіф".
В рамках програми покривають наступні ризики:
- шахрайство в торговельно-сервісній мережі;
- у мережі Інтернет;
- через банкомати;
- шляхом обману через психологічний тиск на клієнта;
- через виманювання даних;
- через дублікат фінансового номера.
Також можна не хвилюватися у разі викрадення готівки, знятої з картки в касі або банкоматі Ощадбанку.
Окрім того, компенсується у разі втрати платіжної картки перевипуск за тарифами банку.
"Оформляйте страхування в найближчому відділенні та будьте спокійні за свої кошти 24/7 у будь-якій країні світу", — додали у банку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнтка держфінустанови "Ощадбанк" розповіла про схему, за якою банк списує комісію під час оплати через термінал. З рахунків громадян списують кошти за так звану "обробку авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок".
Раніше ми писали, що клієнти державного" Ощадбанку" стикаються з проблемами при обслуговуванні депозитів. Жінка розмістила депозит у розмірі 30 тисяч гривень, але пізніше виявила, що кошти зникли з рахунку.
Читайте Новини.LIVE!