Як закрити картку Ощадбанку — інструкція для кредитних і віртуальних рахунків

Відділення Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Може бути декілька причин, щоб закрити платіжну картку, включаючи зміну фінансової установи, бажання пришвидшити банківські операції або переїзд в інший регіон. Багато ситуацій можуть стати підставою для відмови від користування карткою Ощадбанку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як закрити кредитну картку Ощадбанку.

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Як закрити кредитну картку Ощадбанку

Закрити пластикову картку Ощадбанку дистанційно неможливо. Для цього потрібно особисто звернутися до банку з документом, що підтверджує особу, і самою карткою. Процес складається з таких етапів:

візит в банківську установу;

написання заяви;

здача картки для її утилізації працівнику банку (зазвичай пластик розрізають при клієнтові).

Важливо знати, що для закриття картки на її рахунку не повинно бути заборгованості, а залишок коштів потрібно перекинути на інший рахунок.

Відсутність руху коштів і будь-яких боргів на рахунку лише прискорить процес анулювання. Повністю закрити кредитну картку можна за 30 днів з моменту відправлення заявки.

Як закрити картку Ощадбанку онлайн

В онлайн-режимі картку можна закрити лише у тому випадку, якщо йдеться про віртуальний рахунок. Для цього потрібно залишити заявку на сайті "Ощад 24/7", вибравши необхідну для закриття картку.

В особистому кабінеті ця операція займає всього кілька хвилин, проте спочатку потрібно перевести залишок коштів на іншу активну картку.

Щоб залишити заявку на закриття, необхідно:

в онлайн-кабінеті обрати картку, яку потрібно закрити, й натиснути на неї;

зайти у розділ "Сервіси" та обрати пункт "Дострокове закриття віртуальної картки";

ознайомитися з умовами закриття та погодитися з усіма вимогами проведення операції;

підтвердити операцію за допомогою SMS-повідомлення, яке надійде на ваш номер телефону.

На екрані з’явиться повідомлення, що означає, що картка готова до закриття. Клієнту залишається вибрати, що робити далі: перейти до головної сторінки веббанкінгу або вийти з програми.

Нагадаємо, в Ощадбанку надали пояснення, як клієнтам не переплачувати за послуги. Це стосується послуги SMS-інформування.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть захистити гроші на картці від шахрайства. Для цього вони можуть використати спеціальну програму страхування карток.