Як закрити картку Ощадбанку — інструкція для кредитних і віртуальних рахунків

Як закрити кредитну картку Ощадбанку — інструкція
Може бути декілька причин, щоб закрити платіжну картку, включаючи зміну фінансової установи, бажання пришвидшити банківські операції або переїзд в інший регіон. Багато ситуацій можуть стати підставою для відмови від користування карткою Ощадбанку.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як закрити кредитну картку Ощадбанку.
Як закрити кредитну картку Ощадбанку
Закрити пластикову картку Ощадбанку дистанційно неможливо. Для цього потрібно особисто звернутися до банку з документом, що підтверджує особу, і самою карткою. Процес складається з таких етапів:
- візит в банківську установу;
- написання заяви;
- здача картки для її утилізації працівнику банку (зазвичай пластик розрізають при клієнтові).
Важливо знати, що для закриття картки на її рахунку не повинно бути заборгованості, а залишок коштів потрібно перекинути на інший рахунок.
Відсутність руху коштів і будь-яких боргів на рахунку лише прискорить процес анулювання. Повністю закрити кредитну картку можна за 30 днів з моменту відправлення заявки.
Як закрити картку Ощадбанку онлайн
В онлайн-режимі картку можна закрити лише у тому випадку, якщо йдеться про віртуальний рахунок. Для цього потрібно залишити заявку на сайті "Ощад 24/7", вибравши необхідну для закриття картку.
В особистому кабінеті ця операція займає всього кілька хвилин, проте спочатку потрібно перевести залишок коштів на іншу активну картку.
Щоб залишити заявку на закриття, необхідно:
- в онлайн-кабінеті обрати картку, яку потрібно закрити, й натиснути на неї;
- зайти у розділ "Сервіси" та обрати пункт "Дострокове закриття віртуальної картки";
- ознайомитися з умовами закриття та погодитися з усіма вимогами проведення операції;
- підтвердити операцію за допомогою SMS-повідомлення, яке надійде на ваш номер телефону.
На екрані з’явиться повідомлення, що означає, що картка готова до закриття. Клієнту залишається вибрати, що робити далі: перейти до головної сторінки веббанкінгу або вийти з програми.
Нагадаємо, в Ощадбанку надали пояснення, як клієнтам не переплачувати за послуги. Це стосується послуги SMS-інформування.
Також ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть захистити гроші на картці від шахрайства. Для цього вони можуть використати спеціальну програму страхування карток.
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