Вартість 1 грама золота в Україні станом на 20 лютого 2025 року: актуальні ціни в ломбардах

Золоті монети у руках. Фото: 365dm.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на золото продовжують зростати, що обумовлено низкою економічних та геополітичних факторів. Економічна нестабільність і напруженість у світі змушують інвесторів звертатися до безпечних активів, серед яких золото займає одне з провідних місць. Інфляція та зниження відсоткових ставок також підсилюють привабливість цього металу для інвестицій.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 20 лютого.

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Що відбувається з цінами на золото

Ціни на золото в середу, 19 лютого, досягли рекордного максимуму на тлі зростання попиту на надійні активи після чергових погроз президента США Дональда Трампа про введення нових мит. Водночас інвестори очікують на публікацію протоколів січневого засідання Федеральної резервної системи.

Спотове золото торгувалося на рівні 2 934,49 долара за унцію після стрибка до історичного максимуму 2 946,85 долара раніше під час сесії. Це вже дев'ятий рекорд цього року. Ф'ючерси на золото у США подорожчали на 0,1%, досягнувши 2 952,10 долара за унцію.

"Ми знаходимося в періоді вкрай високої невизначеності. Основними каталізаторами виступають тарифи, торгові переговори та погрози, що лунають у всьому світі, що підтримує ціни", — зазначив ринковий стратег Sprott Asset Management Пол Вонг.

У вівторок, 18 лютого, президент США заявив про намір запровадити 25% мита на імпорт автомобілів, а також аналогічні тарифи на напівпровідники та фармацевтичну продукцію. Ця заява послідувала за нещодавнім рішенням Трампа ввести 10% мито на китайський імпорт, а також 25% тарифи на сталь і алюміній на початку місяця.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 860,22 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 848,64 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 821,62 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 272,60 грн/грам;

375 проба: 1 433,11 грн/грам;

500 проба: 1 910,81 грн/грам;

583 проба: 2 228,00 грн/грам;

585 проба: 2 235,65 грн/грам;

750 проба: 2 866,22 грн/грам;

900 проба: 3 439,46 грн/грам;

916 проба: 3 500,60 грн/грам;

958 проба: 3 661,11 грн/грам;

999 проба: 3 817,80 грн/грам;

999,9 проба: 3 821,24 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 447,00 грн/грам;

500 проба: 1 950,00 грн/грам;

583 проба: 2 470,20 грн/грам;

585 проба: 2 475,00 грн/грам;

750 проба: 3 125,40 грн/грам;

900 проба: 3 678,40 грн/грам;

916 проба: 3 760,25 грн/грам;

958 проба: 3 971,33 грн/грам;

999 проба: 4 000,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

У пунктах приймання брухту приймають різні кольорові метали. Вартість алюмінію у лютому залишається на стабільно високому рівні, що підкреслює загальну тенденцію до зростання цін на кольорові метали.

Ціни на латунь в Україні також ростуть. Цей сплав має високу вартість завдяки своїм корисним властивостям, таким як міцність, корозійна стійкість та гарна електропровідність.