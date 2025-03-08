Как вернуть приобретенный в кредит товар — украинцам озвучили важные правила

Женщина держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Покупки — это всегда риск. Приобретенный товар, например, может оказаться неисправным или же просто не оправдает ожиданий покупателя. В таких случаях украинцы в определенные законом сроки возвращают товар продавцу или же обменивают на новый. Однако не все знают, что делать с товарами, которые были приобретены в кредит.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, правила прекращения кредитного договора в 2025 году.

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Отказ от товара, оформленного в кредит — условия

Основной документ, на основании которого можно обменять товар или вернуть его продавцу — Закон Украины "О защите прав потребителей" с особенностями, определенными Законом Украины "О потребительском кредитовании", говорится в Telegram-канале "Защита прав потребителей".

В частности, в статье 15 Закона Украины "О потребительском кредитовании" есть норма, по которой потребитель, после того, как подпишет договор о потребительском кредите, имеет еще 14 календарных дней для того, чтобы отменить соглашение. При этом объяснять причины своего отказа вовсе не обязательно.

Как отказаться от приобретенного в кредит товара

Кредитодатель должен получить от потребителя отказ в письменной форме (бумажный вариант). Также кредитодателю можно отправить электронный документ, но создавать его нужно с соблюдением требований, которые определены в Законе Украины "Об электронных документах и электронном документообороте". Сделать это нужно до того, как истечет 14-дневный срок со дня заключения договора о потребительском кредите.

"В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О потребительском кредитовании" государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования осуществляет Национальный банк Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине планируют ограничить работу коллекторов, которые требуют от граждан вернуть деньги, одолженные в кредит. Под запретом, в частности, окажутся телефонные звонки ветеранам и их семьям.

Также отметим, что иногда украинцам удается договориться с банком и списать задолженность по кредитам. Однако для того, чтобы финучреждение на такое согласилось, должны быть веские причины.