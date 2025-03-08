Как вернуть приобретенный в кредит товар — украинцам озвучили важные правила

Как вернуть товар, взятый в кредит — что должны знать украинцы
Покупки — это всегда риск. Приобретенный товар, например, может оказаться неисправным или же просто не оправдает ожиданий покупателя. В таких случаях украинцы в определенные законом сроки возвращают товар продавцу или же обменивают на новый. Однако не все знают, что делать с товарами, которые были приобретены в кредит.
Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, правила прекращения кредитного договора в 2025 году.
Отказ от товара, оформленного в кредит — условия
Основной документ, на основании которого можно обменять товар или вернуть его продавцу — Закон Украины "О защите прав потребителей" с особенностями, определенными Законом Украины "О потребительском кредитовании", говорится в Telegram-канале "Защита прав потребителей".
В частности, в статье 15 Закона Украины "О потребительском кредитовании" есть норма, по которой потребитель, после того, как подпишет договор о потребительском кредите, имеет еще 14 календарных дней для того, чтобы отменить соглашение. При этом объяснять причины своего отказа вовсе не обязательно.
Как отказаться от приобретенного в кредит товара
Кредитодатель должен получить от потребителя отказ в письменной форме (бумажный вариант). Также кредитодателю можно отправить электронный документ, но создавать его нужно с соблюдением требований, которые определены в Законе Украины "Об электронных документах и электронном документообороте". Сделать это нужно до того, как истечет 14-дневный срок со дня заключения договора о потребительском кредите.
"В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О потребительском кредитовании" государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования осуществляет Национальный банк Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине планируют ограничить работу коллекторов, которые требуют от граждан вернуть деньги, одолженные в кредит. Под запретом, в частности, окажутся телефонные звонки ветеранам и их семьям.
Также отметим, что иногда украинцам удается договориться с банком и списать задолженность по кредитам. Однако для того, чтобы финучреждение на такое согласилось, должны быть веские причины.
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