Чи можна повернути гроші за неякісний товар — про які правила варто знати

Продавець передає покупцю придбаний товар. Фото: Unsplash

Якщо товар виявився неякісним або зламався під час використання, його можна повернути та забрати гроші. Наприклад, якщо придбаний в магазині смартфон не вмикається через програмний збій, що довела експертиза, вам мають повернути витрачені кошти, навіть якщо у день розірвання договору купівлі-продажу ціна змінилася.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Захист прав споживачів".

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Як повернути гроші, якщо покупка виявилася неякісною

Так, експерти зауважили, що якщо товар виявився неякісним і доведено, що істотний недолік виник з вини виробника, а не споживача, тоді у нього є право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" на момент розірвання договору купівлі-продажу споживач може розраховувати:

на повернення суми, зазначеної в чеку, якщо вартість товару зменшилася;

на повернення суми, що зазначена на ціннику, якщо ціна товару збільшилася.

"Отже, якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу зменшилася, покупець має право отримати повну суму сплачених коштів, вказаних у розрахунковому документі", — йдеться у повідомленні.

Якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу збільшилася, споживач має право отримати більшу суму, тобто ту, яка вказана у ціннику.

"Якщо ваші права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється виконати ваші вимоги згідно з чинним законодавством — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби в своєму регіоні", — підкреслили експерти.

Зауважимо, що не усі придбані товари українці можуть повернути в магазини. Споживачам натомість пропонують обмін.

Також ми розповідали про нові правила повернення харчових продуктів, що стали непридатними або небезпечними для вживання. Так, споживачам дозволили повертати ці товари продавцю за 14 днів після купівлі.