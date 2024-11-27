Как перевести деньги через Ощад 24/7 — инструкция для клиентов

Карта Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ощадбанк предоставляет разные услуги для денежных переводов. Одними из них являются внутренние, которые осуществляются в пределах банка, клиентом которого вы являетесь, или на карты других банков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как перевести деньги между картами Ощадбанка и на карты других банков.

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В общем, проведение денежного перевода через веб-сайт Ощадбанка достаточно простая процедура, которая требует обязательной авторизации на официальном сайте банка. Перевод средств можно быстро осуществить с помощью удобного интерфейса:

между своими карточками;

на карту другого клиента банка;

на карты других банков.

Вы можете ускорить процесс поступления средств, используя электронный банкинг в Ощад 24/7, чтобы переводить деньги между картами Ощадбанка. Кроме того, вам не придется тратить время на поездку в отделение учреждения.

Для выполнения этой операции нужно выполнить следующие шаги:

щелкните "Переводы" в главном меню;

выберите "Переводы между картами" в появившемся меню и отметьте желаемый тип перевода;

выберите карту, с которой планируете осуществить перевод;

введите номер карты получателя или воспользуйтесь возможностью отсканировать его;

установите галочку под пунктом согласования комиссии и нажмите кнопку "Продолжить";

установите галочку под пунктом с согласованием по комиссии;

завершите операцию, используя пароль из SMS/Face ID/Touch ID.

Перевод успешно завершен и средства уже на счету получателя.

Для карт Ощадбанка удобно использовать опцию "Перевод по номеру телефона", если вам неизвестен номер карты получателя. Кроме того, вы можете создать регулярный платеж для автоматических переводов в определенный период времени или создать шаблон во избежание повторного ввода реквизитов.

Перевод средств через Ощад 24 между вашими счетами осуществляется без комиссии.

Как перевести средства на карту другого банка из Ощад 24/7

Перевод денег из Ощадбанка на карту другого банка является таким же простым и быстрым, как и перевод между картами Ощад.

Если вам нужно перевести деньги на карту, открытую в другом банке, например, ПриватБанке или Монобанке, процесс будет почти идентичен предыдущему, за исключением незначительного отличия:

войдите в Ощад 24;

выберите "Переводы" в главном меню;

выберите "‎На карту другого банка"‎;

выберите карту, с которой планируете осуществить перевод;

введите номер карты получателя, укажите сумму перевода;

установите галочку под пунктом согласования комиссии и нажмите кнопку "Продолжить";

завершите операцию, используя пароль из SMS/Face ID/Touch ID.

Перевод выполнен.

Перевод средств из Ощада на Приват или любой другой банк предусматривает взыскание комиссии в размере 1% суммы, а также добавление 5 грн. Кроме того, важно помнить, что переводы из Ощадбанка на другие карты не могут превышать 2500 долларов или эквивалентную сумму. Для успешного выполнения операции необходимо получить активную услугу SMS-информирования.

Напомним, с 25 сентября пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны пройти идентификацию в течение шести месяцев, согласно постановлению Кабмина. Сергей Наумов, председатель правления государственного Ощадбанка, дал рекомендации по тому, как выполнить это требование, а также сохранить право на пенсионные выплаты.

Также мы писали, что с 1 декабря 2024 года в Ощадбанке будут введены важные нововведения, особенно в отношении предприятий, которые выплачивают зарплаты через банк. Повышение удобства обслуживания таких клиентов станет одним из основных нововведений.