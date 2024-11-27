Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция arrow

Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

27 ноября 2024 06:01
Владимир Мололкин - редактор
Как перевести деньги через Ощад 24/7 — инструкция для клиентов
Карта Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

Ощадбанк предоставляет разные услуги для денежных переводов. Одними из них являются внутренние, которые осуществляются в пределах банка, клиентом которого вы являетесь, или на карты других банков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как перевести деньги между картами Ощадбанка и на карты других банков.

Читайте также:

Как перевести деньги через сайт и приложение Ощад 24/7

В общем, проведение денежного перевода через веб-сайт Ощадбанка достаточно простая процедура, которая требует обязательной авторизации на официальном сайте банка. Перевод средств можно быстро осуществить с помощью удобного интерфейса:

  • между своими карточками;
  • на карту другого клиента банка;
  • на карты других банков.

Вы можете ускорить процесс поступления средств, используя электронный банкинг в Ощад 24/7, чтобы переводить деньги между картами Ощадбанка. Кроме того, вам не придется тратить время на поездку в отделение учреждения.

Для выполнения этой операции нужно выполнить следующие шаги:

  • щелкните "Переводы" в главном меню;
  • выберите "Переводы между картами" в появившемся меню и отметьте желаемый тип перевода;
  • выберите карту, с которой планируете осуществить перевод;
  • введите номер карты получателя или воспользуйтесь возможностью отсканировать его;
  • установите галочку под пунктом согласования комиссии и нажмите кнопку "Продолжить";
  • установите галочку под пунктом с согласованием по комиссии;
  • завершите операцию, используя пароль из SMS/Face ID/Touch ID.

Перевод успешно завершен и средства уже на счету получателя.

Для карт Ощадбанка удобно использовать опцию "Перевод по номеру телефона", если вам неизвестен номер карты получателя. Кроме того, вы можете создать регулярный платеж для автоматических переводов в определенный период времени или создать шаблон во избежание повторного ввода реквизитов.

Перевод средств через Ощад 24 между вашими счетами осуществляется без комиссии.

Как перевести средства на карту другого банка из Ощад 24/7

Перевод денег из Ощадбанка на карту другого банка является таким же простым и быстрым, как и перевод между картами Ощад.

Если вам нужно перевести деньги на карту, открытую в другом банке, например, ПриватБанке или Монобанке, процесс будет почти идентичен предыдущему, за исключением незначительного отличия:

  • войдите в Ощад 24;
  • выберите "Переводы" в главном меню;
  • выберите "‎На карту другого банка"‎;
  • выберите карту, с которой планируете осуществить перевод;
  • введите номер карты получателя, укажите сумму перевода;
  • установите галочку под пунктом согласования комиссии и нажмите кнопку "Продолжить";
  • завершите операцию, используя пароль из SMS/Face ID/Touch ID.

Перевод выполнен.

Перевод средств из Ощада на Приват или любой другой банк предусматривает взыскание комиссии в размере 1% суммы, а также добавление 5 грн. Кроме того, важно помнить, что переводы из Ощадбанка на другие карты не могут превышать 2500 долларов или эквивалентную сумму. Для успешного выполнения операции необходимо получить активную услугу SMS-информирования.

Напомним, с 25 сентября пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны пройти идентификацию в течение шести месяцев, согласно постановлению Кабмина. Сергей Наумов, председатель правления государственного Ощадбанка, дал рекомендации по тому, как выполнить это требование, а также сохранить право на пенсионные выплаты.

Также мы писали, что с 1 декабря 2024 года в Ощадбанке будут введены важные нововведения, особенно в отношении предприятий, которые выплачивают зарплаты через банк. Повышение удобства обслуживания таких клиентов станет одним из основных нововведений.

Ощадбанк деньги банки денежные переводы банковские карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК