Зарплаты через ПриватБанк — как подключить начисления на карту

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут автоматически подключить начисление заработной платы на приватбанковскую карту, если предприятие выбрало другое финучреждение. Для этого нужно сделать несколько простых шагов.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Реклама

Читайте также:

Как подключить начисление зарплаты на карту ПриватБанка

Как отметили в финучреждении, оформить и получать зарплату на карту ПриватБанка выгодно по ряду причин. Сделать это самостоятельно — довольно просто.

Для того, чтобы подключить начисление зарплаты на карту ПриватБанка, должна быть оформлена карта для выплат.

Сделать это можно, подключив регулярный платеж, в частности, через мобильное приложение "Приват24":

необходимо зайти в меню "Все услуги";

выбрать "Регулярные платежи (Календарь)".

Также подключить регулярный платеж можно в банкомате или в отделении ПриватБанка.

Выгоды получения зарплаты через Приват

В частности, ключевой выгодой в начислении зарплаты на карту ПриватБанка является:

нулевая комиссия за снятие наличных через любой банкомат Украины;

Комиссии за услуги. Источник: ПриватБанк

осуществление обслуживания по карте в любом отделении ПриватБанка, тогда как в других финучреждениях "привязывают" клиентов к конкретным офисам;

возможность пользоваться наиболее технологичным интернет-банком "Приват24" и другими современными услугами.

Напомним, ранее ПриватБанк объяснил, как перевести пенсию на карту, если до этого средства поступали через Укрпочту. Известно, какие необходимы документы для соответствующей процедуры.

Также мы сообщали, что клиенты ПриватБанка иногда теряют средства при пополнении карты из-за сбоя терминалов. Гражданам объяснили, почему могут возникать соответствующие проблемы.