Пенсии в Украине — как получить доплату в 940 гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату в 40% в 2024 году. Речь идет о некоторых пожилых людях, достигших 80 лет.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Доплаты пенсионерам, достигшим 80 лет

Как отмечают в ПФУ, некоторым получателям пенсий по возрасту, достигшим 80 лет, предоставляется ежемесячное государственное социальное пособие в 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность.

В 2024 году выплата вырастет на 144 гривен в связи с повышением прожиточного минимума, до 944 гривен.

Кто может оформить доплату

Для того, чтобы получить ежемесячную надбавку к пенсии, граждане должны соответствовать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельное проживание;

потребность постоянного постороннего ухода в связи с состоянием здоровья;

получать пенсионную выплату по возрасту.

Если человек получает пенсию, например, по инвалидности, то он не будет иметь права на такую доплату. Также необходимость постоянного постороннего ухода должна подтверждаться врачебными выводами и документально. Иначе доплату не начислят.

Документы, которые необходимо предоставить

Для того, чтобы получить доплату в 944 грн, пенсионеры должны предоставить заявление и пакет документов:

медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, где указывается, что заявителю требуется постоянный посторонний уход;

документ, подтверждающий личность (паспорт);

идентификационный номер;

выписка из ПФУ, что пенсионер не получает доплату по уходу к пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.

Ранее сообщалось, что пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20% или 50% от общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои "кровные".