Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как получить 940 грн доплаты к пенсии — объяснение ПФУ arrow

Как получить 940 грн доплаты к пенсии — объяснение ПФУ

29 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как получить доплату в 940 гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату в 40% в 2024 году. Речь идет о некоторых пожилых людях, достигших 80 лет.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Доплаты пенсионерам, достигшим 80 лет

Как отмечают в ПФУ, некоторым получателям пенсий по возрасту, достигшим 80 лет, предоставляется ежемесячное государственное социальное пособие в 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность.

В 2024 году выплата вырастет на 144 гривен в связи с повышением прожиточного минимума, до 944 гривен.

Кто может оформить доплату

Для того, чтобы получить ежемесячную надбавку к пенсии, граждане должны соответствовать следующим критериям:

  • достичь 80 лет и старше;
  • самостоятельное проживание;
  • потребность постоянного постороннего ухода в связи с состоянием здоровья;
  • получать пенсионную выплату по возрасту.

Если человек получает пенсию, например, по инвалидности, то он не будет иметь права на такую доплату. Также необходимость постоянного постороннего ухода должна подтверждаться врачебными выводами и документально. Иначе доплату не начислят.

Документы, которые необходимо предоставить

Для того, чтобы получить доплату в 944 грн, пенсионеры должны предоставить заявление и пакет документов:

  • медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, где указывается, что заявителю требуется постоянный посторонний уход;
  • документ, подтверждающий личность (паспорт);
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ, что пенсионер не получает доплату по уходу к пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.

Ранее сообщалось, что пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20% или 50% от общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои "кровные".

выплаты
пенсии
ПФУ
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме