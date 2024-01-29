Пенсії в Україні — як отримати доплату у 940 гривень

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсіонери мають право на щомісячну доплату у 40% у 2024 році. Йдеться про деяких літніх людей, які досягнули 80 років.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Доплати пенсіонерам, які досягнули 80 років

Як зазначають у ПФУ, деяким одержувачам пенсій за віком, які досягнули 80-річчя, надається щомісячна державна соціальна допомога у 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність.

У 2024 році виплата зросте на 144 гривень у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, до 944 гривень.

Хто може оформити доплату

Для того, щоб отримати щомісячну надбавку до пенсії, громадяни повинні відповідати наступним критеріям:

досягнути 80 років та більше;

самостійне проживання;

потреба постійного стороннього догляду у зв'язку зі станом здоров’я;

отримувати пенсійну виплату за віком.

Якщо людина отримує пенсію, наприклад, за інвалідністю, то вона не матиме права на таку доплату. Також необхідність постійного стороннього догляду повинна підтверджуватися лікарськими висновками та документально. Інакше доплату не нарахують.

Документи, які потрібно надати

Для того, щоб отримати доплату у 944 грн, пенсіонери мають надати заяву та пакет документів:

медичний висновок лікарсько-консультативної комісії, де зазначається, що заявнику потрібен постійний сторонній догляд;

документ, що підтверджує особу (паспорт);

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ, що пенсіонер не одержує доплату з догляду до пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерів за певних умов можуть позбавляти 20% чи 50% від загальної суми виплати, також можуть взагалі призупиняти нарахування пенсій. Експерти розповіли, як зберегти свої "кревні".