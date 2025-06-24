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Как из заблокированных счетов ПриватБанка вывести средства

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Дата публикации 24 июня 2025 07:01
ПриватБанк может блокировать счета — какие нужны документы для вывода средств
Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Проблема разблокировки счетов в ПриватБанке Почему ПриватБанк блокирует счета и как вывести средства

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает разрывать сотрудничество с некоторыми клиентами в рамках выполнения норм закона о финансовом мониторинге. Блокировка счетов грозит также гражданам, которые выехали за границу.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы.

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Проблема разблокировки счетов в ПриватБанке

Как отметил клиент банка в одном из сообщений, он выехал за границу и однажды банк без предупреждений прекратил обслуживание, заблокировав счета. Вывести средства на счет другого финучреждения оказалось сложно, поскольку необходимо доверенное лицо и определенные документы.

"... зная, что я выехал из Украины, просто заблокировали счет в одностороннем порядке. Когда я прошу их рассказать, какую именно доверенность надо, чтобы я мог получить свои деньги через доверенное лицо, они отвечают, что ничего не знают, и это мои проблемы... Уточнить какую именно информацию нужно указать в доверенности нет возможности", — рассказал клиент.

Почему ПриватБанк блокирует счета и как вывести средства

По информации банка, соответствующие действия финучреждения происходят в законной плоскости. ПриватБанк имеет право на определенных основаниях прекращать дальнейшее сотрудничество с клиентами, принимая необходимые меры в сфере "предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В соответствии с законодательством, банк может не уточнять причины такого решения.

В подобных случаях ПриватБанк предоставляет право клиентам перечислить средства с заблокированных карт на счета в другие банки.

В списке документов для перевода денег с заблокированного счета:

  • реквизиты счета, открытого в другом финучреждении на имя клиента;
  • документы с подтверждением полномочий распоряжаться счетами (если человек действует не лично, а через представителя);
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой документ);
  • документ, где удостоверяется регистрация в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ИНН).
  • заявление о перечислении остатков денег на другой счет.

Напомним, в ПриватБанке предупредили, что иногда возможны задержки в начислении первых пенсионных средств на карты. Однако ситуацию можно ускорить самостоятельно.

Также мы писали, что в ПриватБанке введут плату за один из своих сервисов, начиная с января 2026 года. Речь идет о комиссии за сервис международной доставки перевыпущенных карт.

ПриватБанк деньги банки банковские счета блокирование
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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