Досрочно выйти на пенсию в 2025 году — кто из украинцев имеет такое право

Человек у входа в Пенсионный фонд. Фото: УНИАН

В Украине как мужчины, так и женщины, как правило, выходят на пенсию по достижении 60-летнего возраста, если у них есть необходимый страховой стаж. Однако некоторым гражданам разрешают досрочно уходить на заслуженный отдых.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кто из украинцев может выйти на пенсию в 45 или 50 лет и почему.

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Согласно статье 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", право на пенсию по возрасту на льготных условиях есть у украинцев, которые работают на условиях полного рабочего дня на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями, говорят в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Соответственно, получить пенсионное удостоверение раньше, чем в 60 лет, могут

украинки, которым исполнилось 45 лет, если у них есть не менее 15 лет страхового стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев они трудились на указанных выше работах;

мужчины в возрасте 50 лет и со страховым стажем в 20 лет и более, из которых не менее 10 лет они были на указанных работах.

Доплаты к пенсии в 2 тыс. грн — кого лишат дополнительных начислений

Правительство в 2025 году планирует тщательно проверить граждан, которые получают повышенные пенсии, поскольку считаются пострадавшими в результате катастрофы на ЧАЭС или ликвидаторами аварии.

Все потому, что украинцам, которые жили вблизи Чернобыльской АЭС и не захотели выезжать после радиационного взрыва, начали начислять доплаты к пенсиям, однако впоследствии выплаты оформили люди, которые не имеют на это права.

Напомним, чтобы в страховой стаж засчитали полный месяц, украинцы должны уплатить добровольный страховой взнос в размере 1,76 тыс. грн (минимальная сумма). При этом граждане в 2025 году могут докупить себе страховой стаж.

Также мы рассказывали, к каким пенсиям будут применяться ограничительные коэффициенты в 2025 году. Детали объяснили в ПФУ.