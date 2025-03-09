Индексация пенсий — как узнать, какие выплаты теперь будете получать

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Еще не все пенсионеры получили свои выплаты в марте, поэтому им интересно, как изменились пенсии после индексации. Но чтобы об этом узнать, необязательно ждать начисления денег.

В Пенсионном фонде объяснили, как украинцам узнать размер пенсии после индексации.

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Так, пользователям для проверки размера обновленной пенсии нужно выполнить два простых шага:

зайти на вебпортал ПФУ и авторизоваться;

открыть раздел "Моя пенсия".

Там можно узнать новый размер пенсии, которую начисляют гражданам с 1 марта 2025 года.

Как изменились пенсии украинцев в марте

По данным Пенсионного фонда в Винницкой области, повышенные пенсии в этом году будут получать 23,7 тыс. пенсионеров силового сектора. У такой категории граждан средний размер вырос на 1,18 тыс. грн.

Также более высокие выплаты будут иметь 384 тыс. гражданских лиц. Их пенсии в среднем выросли на 425 грн больше. Бывшим чиновникам и ученым повысили выплаты на 987 грн.

В то же время руководительница политической силы "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк ранее рассказала, что в 2025 году осовременивание пенсий коснулось почти 10 млн пенсионеров.

Напомним, что в апреле пенсии пересчитают еще одной категории украинцев. Речь идет о как минимум 2,8 млн граждан.

Также мы рассказывали, что граждане во время своей трудовой деятельности могут самостоятельно корректировать размер пенсии в будущем. Но сначала нужно узнать, на каких условиях формируется размер выплаты.