Заработок на сушеных яблоках: сколько платят за килограмм

Мужчина продает яблоки. Фото: УНИАН

Осенью украинцы могут заработать дополнительные деньги, если высушат яблоки и продадут готовые сухофрукты. На онлайн-площадках есть предложения по домашней сушке по цене от 75 до 150 гривен за килограмм, а отдельные продавцы устанавливают и более высокие цены. Однако перед заготовкой стоит посчитать, сколько готового продукта получится из свежих яблок и какую сумму можно получить после продажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX.

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Сколько стоят сушеные яблоки осенью

На онлайн-площадках украинцы предлагают сушеные яблоки по разным ценам. Например, в объявлениях на OLX есть предложения по 75 гривен за килограмм в Чернигове, 120 гривен в Хмельницком и 140–150 гривен в Киеве. В других городах также можно найти более дешевые или дорогие варианты в зависимости от качества продукции и способа сушки.

Отдельно продаются яблочные чипсы, которые могут стоить дороже обычных сушеных фруктов для компота. Поэтому при сравнении стоит учитывать, какой именно продукт предлагает продавец.

Сколько сушеных яблок получится из свежих

Во время сушки яблоки теряют значительную часть веса из-за испарения воды. Примерно из 8 килограммов свежих плодов можно получить около 1 килограмма сушеных. Точный результат зависит от сорта, сочности яблок, способа нарезки и степени сушки.

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Например, из 10 килограммов свежих яблок может получиться примерно 1,25 килограмма сушеных. Если дома есть 20 килограммов плодов, после заготовки можно получить около 2,5 килограмма готового продукта. А из 30 килограммов свежих яблок — ориентировочно 3,75 килограмма сушеных.

Это означает, что даже небольшой домашний запас яблок можно превратить в партию сухофруктов для продажи. При этом важно учитывать, что часть плодов может быть повреждена, а при очистке и удалении сердцевины вес дополнительно уменьшится.

Сколько можно заработать на сушеных яблоках

Чтобы оценить возможную выручку, можно воспользоваться ценами из объявлений на онлайн-площадках. Если из 10 килограммов свежих яблок получится 1,25 килограмма сушеных, то по цене 75 гривен за килограмм можно получить примерно 94 гривны. Если продать это же количество по 120 гривен, выручка составит 150 гривен, а по 150 гривен за килограмм — около 188 гривен.

Если высушить 20 килограммов яблок и получить примерно 2,5 килограмма готового продукта, сумма продажи может составить от 187,50 до 375 гривен. При средней цене 120 гривен за килограмм это будет около 300 гривен.

Из 30 килограммов свежих яблок можно получить ориентировочно 3,75 килограмма сушеных. Если продать всю партию по 75 гривен за килограмм, выручка составит примерно 281 гривну. По цене 120 гривен можно получить 450 гривен, а по 150 гривен — 562,50 гривны.

Однако это лишь возможные суммы от продажи, а не чистая прибыль. Расчеты предполагают, что всю готовую продукцию удастся продать по указанной цене. На самом деле на результат влияют спрос, качество сухофруктов и время, которое понадобится для поиска покупателей.

Какие расходы нужно учесть перед сушкой

Если после домашнего урожая остались яблоки, сушка может стать способом использовать фрукты, которые семья не успевает съесть. В таком случае не нужно тратить деньги на закупку сырья, а основными дополнительными расходами будут электроэнергия и упаковка.

Перед заготовкой стоит проверить, сколько электроэнергии потребляет сушилка или духовка и сколько времени требуется для приготовления одной партии. Также следует учесть расходы на упаковочные материалы и доставку, если ее оплачивает продавец.

Если же яблоки нужно специально покупать, расчет может оказаться невыгодным. Например, 20 килограммов свежих яблок по цене 20 гривен за килограмм обойдутся в 400 гривен. После сушки останется около 2,5 килограмма готового продукта. Даже если продать его по 150 гривен за килограмм, выручка составит 375 гривен — меньше стоимости самих яблок, не считая прочих расходов.

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