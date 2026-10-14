Заробіток на сушених яблуках: скільки платять за кілограм

Чоловік продає яблука. Фото: УНІАН

Восени українці можуть отримати додаткові гроші, якщо висушать яблука та продадуть готові сухофрукти. На онлайн-майданчиках є пропозиції домашньої сушки за ціною від 75 до 150 гривень за кілограм, а окремі продавці встановлюють і вищі ціни. Однак перед заготівлею варто порахувати, скільки готового продукту вийде зі свіжих яблук і яку суму можна отримати після продажу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX.

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Скільки коштують сушені яблука восени

На онлайн-майданчиках українці пропонують сушені яблука за різними цінами. Наприклад, в оголошеннях на OLX є пропозиції по 75 гривень за кілограм у Чернігові, 120 гривень у Хмельницькому та 140–150 гривень у Києві. В інших містах також можна знайти дешевші або дорожчі варіанти залежно від якості продукції та способу сушіння.

Окремо продають яблучні чипси, які можуть коштувати дорожче за звичайні сушені фрукти для узвару. Тому під час порівняння варто враховувати, який саме продукт пропонує продавець.

Скільки сушених яблук вийде зі свіжих

Під час сушіння яблука втрачають значну частину ваги через випаровування води. Орієнтовно з 8 кілограмів свіжих плодів можна отримати близько 1 кілограма сушених. Точний результат залежить від сорту, соковитості яблук, способу нарізання та ступеня сушіння.

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Наприклад, із 10 кілограмів свіжих яблук може вийти приблизно 1,25 кілограма сушених. Якщо вдома є 20 кілограмів плодів, після заготівлі можна отримати близько 2,5 кілограма готового продукту. А з 30 кілограмів свіжих яблук — орієнтовно 3,75 кілограма сушених.

Це означає, що навіть невеликий домашній запас яблук можна перетворити на партію сухофруктів для продажу. Водночас важливо враховувати, що частина плодів може бути пошкодженою, а під час очищення та видалення серцевини вага зменшиться додатково.

Скільки можна заробити на сушених яблуках

Щоб оцінити можливу виручку, можна використати ціни з оголошень на онлайн-майданчиках. Якщо з 10 кілограмів свіжих яблук вийде 1,25 кілограма сушених, то за ціною 75 гривень за кілограм можна отримати приблизно 94 гривні. Якщо продати цю ж кількість по 120 гривень, виручка становитиме 150 гривень, а по 150 гривень за кілограм — близько 188 гривень.

Якщо висушити 20 кілограмів яблук і отримати приблизно 2,5 кілограма готового продукту, сума продажу може становити від 187,50 до 375 гривень. За середньої ціни 120 гривень за кілограм це буде близько 300 гривень.

Із 30 кілограмів свіжих яблук можна отримати орієнтовно 3,75 кілограма сушених. Якщо продати всю партію по 75 гривень за кілограм, виручка становитиме приблизно 281 гривню. За ціною 120 гривень можна отримати 450 гривень, а за 150 гривень — 562,50 гривні.

Однак це лише можливі суми від продажу, а не чистий прибуток. Розрахунки передбачають, що всю готову продукцію вдасться продати за вказаною ціною. Насправді на результат впливають попит, якість сухофруктів і час, який знадобиться для пошуку покупців.

Які витрати потрібно врахувати перед сушінням

Якщо яблука залишилися після домашнього врожаю, сушіння може стати способом використати фрукти, які родина не встигає з'їсти. У такому разі не потрібно витрачати гроші на закупівлю сировини, а основними додатковими витратами будуть електроенергія та пакування.

Перед заготівлею варто перевірити, скільки електроенергії споживає сушарка або духовка та скільки часу потрібно для приготування однієї партії. Також слід врахувати витрати на пакувальні матеріали й доставку, якщо її оплачує продавець.

Якщо ж яблука потрібно спеціально купувати, розрахунок може бути невигідним. Наприклад, 20 кілограмів свіжих яблук за ціною 20 гривень за кілограм обійдуться у 400 гривень. Після сушіння залишиться близько 2,5 кілограма готового продукту. Навіть якщо продати його по 150 гривень за кілограм, виручка становитиме 375 гривень — менше за вартість самих яблук, ще до врахування інших витрат.

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