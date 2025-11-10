Как перевести деньги в ПриватБанке по номеру телефона — инструкция

Человек держит телефон в руках. Фото: Unsplash

Для граждан, которые являются клиентами государственного ПриватБанка, есть простой и удобный вариант перевода денег по номеру телефона. Но важно знать, как правильно пользоваться этой услугой.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этой услуге подробнее.

Пополнение карты по номеру телефона в ПриватБанке

Для того, чтобы воспользоваться услугой "Перевод средств по номеру телефона", нужно установить на смартфон мобильное приложение "Приват24", говорится на сайте финучреждения. В приложении выбираете карту, открываете меню Платежные настройки и в нем выбираете "Карту по умолчанию" и активируете "Переводы по номеру телефона".

То есть, вам больше не придется спрашивать у получателя его карту, а также вводить или копировать номер его счета — достаточно лишь знать номер телефона. Чтобы перевести деньги, нужно перейти в сервисы, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из своей телефонной книги.

Если получатель тоже подключил свой номер к приложению "Приват24", то под его именем появится зеленая плашка, если к другому банку — синяя с названием "Другой банк". Серый цвет - это пользователи, которые не пользуются услугами ПриватБанка.

Если у человека (получателя) сохранен номер телефона отправителя, то он будет показан в контактной книге в приложении "Приват24". Далее необходимо указать только сумму перевода и выбрать тип уплаты комиссии (при наличии). После этого проверяете, правильно ли внесли данные и подтверждаете платеж. Перевод поступит получателю за считанные минуты.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк не взимает комиссии при оплате за потребленные коммунальные услуги, если платеж осуществляется через цифровые сервисы финучреждения. Например, если платить в приложении Приват24/Автоплатежи с Карты для выплат, то дополнительные деньги не взимаются. При условии, что клиент платит до 5 тысяч гривен в месяц и не выполняет более 15 платежей. В случае осуществления платежей за кредитные средства, то без дополнительной комиссии при наличии договора с получателем.

