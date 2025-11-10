Як переказати гроші у ПриватБанку за номером телефону — інструкція

Людина тримає телефон у руках. Фото: Unsplash

Для громадян, які є клієнтами державного ПриватБанку, є простий і зручний варіант переказу грошей за номером телефону. Та важливо знати, як правильно користуватися цією послугою.

Для того, щоб скористатися послугою "Переказ коштів за номером телефону" потрібно мати на смартфоні мобільний застосунок "Приват24", йдеться на сайті фінустанови. У додатку обираєте картку, відкриваєте меню Платіжні налаштування і у ньому обираєте "Картку за замовчуванням" та активуєте "Перекази за номером телефону".

Тобто, вам більше не доведеться запитувати в одержувача його картку, а також вводити чи копіювати номер його рахунку — достатньо лише знати номер телефону. Щоб переказати гроші, потрібно перейди до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, обрати одержувача зі своєї телефонної книги.

Якщо одержувач теж підключив свій номер до застосунку "Приват24", то під його іменем з’явиться зелена плашка, якщо до іншого банку — синя з назвою "Інший банк". Сірий колір — це користувачі, які не користуються послугами ПриватБанку.

Якщо у людини (одержувача) збережено номер телефону відправника, то буде показано в контактній книзі в застосунку "Приват24". Далі необхідно вказати лише суму переказу та обрати тип сплати комісії (за наявності). Після цього перевіряєте, чи правильно внесли дані та підтверджуєте платіж. Переказ надійде одержувачу за лічені хвилини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк не стягує комісії під час оплати за спожиті комунальні послуги, якщо платіж здійснюється через цифрові сервіси фінустанови. Наприклад, якщо платити у додатку Приват24/Автоплатежі з Картки для виплат, то додаткові гроші не стягуються. За умови, що клієнт платить до 5 тисяч гривень на місяць і не виконує понад 15 платежів. У разі здійснення платежів за кредитні кошти, то без додаткової комісії за наявності договору з отримувачем.

Раніше стало відомо, як клієнти ПриватБанку можуть посилити захист своїх карток. У банку сказали, що потрібно зробити. Також ми писали, що користуватися застосунком ПриватБанку відтепер можна офлайн. Однак така можливість є не у всіх клієнтів.