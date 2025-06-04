Переводы в ПриватБанке — как получить кэшбэк до 5 тыс. гривен

Банковское приложение на смартфоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 27 сентября 2025 года за денежные переводы с карт Visa государственного финучреждения "ПриватБанк" можно получать бонусы. В рамках акции клиенты смогут претендовать ежемесячно на кэшбэк до 5 тыс. грн.

Об этом говорится на портале финучреждения.

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Согласно информации банка, за отправку или получение международных денежных переводов на сумму от 500 грн (в эквиваленте) с картой Visa от ПриватБанка ежемесячно можно участвовать в розыгрыше по возврату кэшбэка.

По правилам, одному участнику акции на каждом из этапов розыгрыша будет доступна возможность получить либо 500, либо 5 тыс. грн.

При этом в акции могут принимать все виды срочных денежных переводов и международных платежей, полученные или отправленные через ПриватБанк.

В частности, SWIFT-переводы, переводы Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest, переводы от партнеров PrivatMoney — ZEN.COM, Remitbee, Neema, Paysera, международные Р2Р-переводы с карты на карту Visa через Приват24, переводы Wise, TransferGo, Payoneer, платежи PayPal, Paysend, Revolut, Fin.do, Google, UpWork, Facebook, денежная помощь от международных благотворительных организаций в виде перевода.

Чем больше будет переводов, тем больше будет шансов на выигрыш.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как начать получать кэшбэк

К участию в акции допускают исключительно совершеннолетних клиентов, которые уже имеют идентификационный код и активную карту Visa от ПриватБанка (карту для выплат, карту "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальную карту).

Чтобы присоединиться к розыгрышу денежных призов, необходимо:

зарегистрироваться в акции;

получить или отправить международный денежный перевод с картой Visa от этого банка на сумму, превышающую 500 грн (в эквиваленте).

Участников акции будет ждать следующее вознаграждение:

для 1 тыс. клиентов выплатят кэшбэк в 500 грн (по 250 победителей ежемесячно);

для 100 клиентов начислят кэшбэк в 5 тыс. грн (по 25 победителей ежемесячно).

"Один участник акции может на каждом этапе получать кэшбэк в размере 500 или 5 000 грн. Максимальная сумма кэшбэка не ограничивается", — сообщают в банке.

Напомним, в июне 2025 года в ПриватБанке заработали новые ограничения на денежные переводы. Известно, каких платежей не коснутся лимиты.

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