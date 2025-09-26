ПриватБанк надасть за деякі перекази кешбек до 25 тис. грн — як отримати

Грошові перекази в ПриватБанку — як отримати бонус 25 тис. грн
В Україні клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" зможуть отримувати бонуси за міжнародні карткові перекази на картки Visa. В рамках акції передбачається надання різних сум кешбеків, максимально — 25 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.
Детальніше про кешбеки за міжнародні перекази у ПриватБанку
Як розповіли у фінустанові, ПриватБанк спільно з Visa реалізують кешбек-програму для українських громадян за відправлення або отримання міжнародних карткових переказів.
Долучитися до програми можна автоматично:
- Отримуючи міжнародні перекази на приватбанківську картку через мобільний застосунок "Приват24".
- Здійснюючи перекази з валютної карти на міжнародні карти Visa.
Мінімальна сума для таких операцій має становити 50 доларів. Чим більше переказів, тим більше можливості отримати кешбек. Передбачається, що дві тисячі клієнтів за кешбек-програмою зможуть отримати бонуси.
"Кожен міжнародний переказ збільшує шанси на отримання кешбеку. Максимальна сума кешбеку не обмежена, що дозволяє отримувати винагороди на кожному етапі програми: майже 2000 клієнтів отримають кешбеки від 250 до 25 000 гривень", — пояснюють у банку.
Діятиме відповідна програма з надання кешбеків до 25 березня 2026 року.
Як здійснювати перекази та які діють тарифи
Клієнти ПриватБанку можуть отримувати чи надсилати перекази на закордонні карти Visa у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24". Допускаються перекази з валютних карток банку в доларах або євро.
Щоб здійснити переказ із картки на картку через "Приват24", необхідно:
- вибрати у меню "Переказати";
- заповнити усі поля та натиснути "Продовжити";
- підтвердити переказ, натиснувши кнопку "Оплатити".
Кошти мають надійти на рахунок одержувача автоматично.
У банку нагадали, що до 31 січня 2026 року в "Приват24" можна здійснювати міжнародні карткові перекази за зниженими тарифами:
- 1% від суми переказу з карт закордонних банків на карти ПриватБанку;
- 1% від суми переказу (щонайменше 50 грн) для переказів з карт ПриватБанку на закордонні карти.
Раніше повідомлялося про зміни в фінопераціях для клієнтів ПриватБанку. Очікується прискорення міжнародних SWIFT-переказів.
Також ми писали про можливість зміни постачальника природного газу у "Приват24". Клієнти можуть дистанційно подати заявку новій компанії.
