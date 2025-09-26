Відео
Головна Фінанси Грошові перекази в ПриватБанку — як отримати бонус 25 тис. грн

Грошові перекази в ПриватБанку — як отримати бонус 25 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 07:01
ПриватБанк надасть за деякі перекази кешбек до 25 тис. грн — як отримати
Банківська карта та смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Україні клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" зможуть отримувати бонуси за міжнародні карткові перекази на картки Visa. В рамках акції передбачається надання різних сум кешбеків, максимально — 25 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Читайте також:

Детальніше про кешбеки за міжнародні перекази у ПриватБанку

Як розповіли у фінустанові, ПриватБанк спільно з Visa реалізують кешбек-програму для українських громадян за відправлення або отримання міжнародних карткових переказів. 

Долучитися до програми можна автоматично:

  1. Отримуючи міжнародні перекази на приватбанківську картку через мобільний застосунок "Приват24".
  2. Здійснюючи перекази з валютної карти на міжнародні карти Visa.

Мінімальна сума для таких операцій має становити 50 доларів. Чим більше переказів, тим більше можливості отримати кешбек. Передбачається, що дві тисячі клієнтів за кешбек-програмою зможуть отримати бонуси.

"Кожен міжнародний переказ збільшує шанси на отримання кешбеку. Максимальна сума кешбеку не обмежена, що дозволяє отримувати винагороди на кожному етапі програми: майже 2000 клієнтів отримають кешбеки від 250 до 25 000 гривень", — пояснюють у банку.

Діятиме відповідна програма з надання кешбеків до 25 березня 2026 року.

Як здійснювати перекази та які діють тарифи

Клієнти ПриватБанку можуть отримувати чи надсилати перекази на закордонні карти Visa у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24". Допускаються перекази з валютних карток банку в доларах або євро.

Щоб здійснити переказ із картки на картку через "Приват24", необхідно:

  • вибрати у меню "Переказати";
  • заповнити усі поля та натиснути "Продовжити";
  • підтвердити переказ, натиснувши кнопку "Оплатити".

Кошти мають надійти на рахунок одержувача автоматично.

У банку нагадали, що до 31 січня 2026 року в "Приват24" можна здійснювати міжнародні карткові перекази за зниженими тарифами: 

  • 1% від суми переказу з карт закордонних банків на карти ПриватБанку;
  • 1% від суми переказу (щонайменше 50 грн) для переказів з карт ПриватБанку на закордонні карти.

Раніше повідомлялося про зміни в фінопераціях для клієнтів ПриватБанку. Очікується прискорення міжнародних SWIFT-переказів. 

Також ми писали про можливість зміни постачальника природного газу у "Приват24". Клієнти можуть дистанційно подати заявку новій компанії. 

ПриватБанк гроші банки грошові перекази кешбек
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
