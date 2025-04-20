Ощадбанк объяснил, какие переводы средств невозможны — детали

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали, какие финансовые операции по переводу средств на карты недоступны в финучреждении. С просьбой предоставить соответствующее разъяснение обратились некоторые клиенты банка.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Ограничения на денежные переводы в Ощадбанке

Как отмечается в одном из комментариев на странице финучреждения, некоторые денежные переводы в государственном Ощадбанке невозможны.

Речь идет о переводе с валютной виртуальной карты на карту зарубежного банка.

"Почему с валютной виртуальной карты я не могу сделать P2P перевод на карту зарубежного банка (в пределах лимита НБУ)? В Моно и Привате — без проблем", — говорится в обращении.

Что нужно знать об операциях с валютой в Ощаде

Сотрудник главного офиса банка отреагировал, объяснив, что финансовые операции по переводу средств на карты зарубежных финучреждений действительно недоступны по картам Ощадбанка. Однако клиенты могут осуществлять другие операции с валютой.

"Операции перевода средств на карты зарубежных банков недоступны по картам Ощадбанка, поэтому данная операция будет отклоняться", — отмечается в сообщении.



Из доступных услуг по картам в банке:

возможность перечислять средства на свою другую валютную карту;

снимать средства с банковской карты;

осуществлять обмен валюты между своими картами Ощадбанка в мобильном приложении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке снова изменились лимиты на денежные переводы в банке. До этого ограничения на переводы, требующие подтверждения через поступление SMS-сообщения, составляло 100 грн.

Также сообщалось, что в Ощадбанке взимают за услугу смс-информирования некоторую плату. Соответствующий сервис составляет 10 грн ежемесячно, однако его можно отключить.